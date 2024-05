Citation de la semaine : Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye (Par Malick Mbow)

« Je demande aux juges de ce tribunal d'émettre des arrêts internationaux à l'encontre de Benyamin Netanyahou, le chef du gouvernement israélien, et de Yoav Gallant, le ministre de la Défense, pour des présomptions de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, qui auraient été commis par l'armée israélienne. A Yahya Sinwar, le dirigeant du mouvement dans la bande de Gaza, Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique, et Mohammed Deïf, qui dirige la branche armée de l'organisation islamiste pour des présomptions de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité après les massacres commis par des commandos islamistes le 7 octobre dans le sud d'Israël et la prise de 245 otages, dont 132 sont encore détenus dans la bande de Gaza. Dans ses attendus, je retiens aussi contre les deux dirigeants israéliens des crimes tels que «?le fait d'affamer délibérément des civils » palestiniens, «?homicide intentionnel » «?extermination et/ou meurtre ». «?D'après nos constatations, certains de ces crimes continuent à être commis » alors que la guerre n'en finit pas de durer. Les accusations portées contre les dirigeants du Hamas portent aussi sur des accusations « d’extermination », de «?viols et d'autres formes de violence sexuelle », et de « prise d'otages, qui constitue un crime de guerre ».