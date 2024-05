Citation de la semaine : Pr Penda Mbow, Femme politique, historienne, militante pour les droits des femmes

« Pourquoi tout ce travail des femmes et en retour parmi ces femmes, il y en a que quatre dans le gouvernement. Et, ce qui fait mal, c’est que les femmes qui se battent ne sont pas élues. Ils préfèrent en prendre d’autres et leur donner des postes. C’est la raison pour laquelle beaucoup de femmes finissent par se décourager. Par exemple, si je prends le cas de Mimi Touré, c’est une femme qui s’est battue. A mon avis, elle avait le droit d’être la présidente de l’Assemblée nationale comme aussi elle en avait le droit d’avoir des responsabilités. Mais, tous les jours, on met ses femmes de côté. C’est pourquoi, nous devons changer la manière dans ce sens »