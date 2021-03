Émeutes au Sénégal : Macky décrypte les signaux et promet des ruptures

Le speech de Macky Sall était très attendu par les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Aussi, le président de la République a tenu un discours à la hauteur des attentes : apaisant, rassembleur, rassurant et fédérateur.







Et c'est, sans doute, toute la signification que revêt le vibrant hommage que le chef suprême des Armées a rendu aux forces de l'ordre dont le legendaire professionnalisme a permis d'éviter le pire lors des manifestations.





Mieux, l'adresse du chef de l'État à la nation a eu, entre autres mérites, celui de dissiper, face à une montée des périls qui avait fini de secouer le modèle de cohabitation harmonieuse qui était la marque de fabrique de l'homo senegalensis, toutes les craintes.





En effet, l'annonce de la prise en charge, par l'État du Sénégal, des familles endeuillées et les blessés lors des événements regrettables qui ont émaillé ces derniers jours notre pays est une réponse on ne peut plus salutaire qu'il convient de saluer à sa juste mesure.





Mais, là où la clé de voûte des institutions a séduit son monde et prouvé sa résilience indiscutable réside dans le fait qu'il ait reconnu avoir compris le sens du cri du coeur lancé par la jeunesse en ces moments fatidiques.





Joignant l'acte à la parole, Macky Sall a fait part de sa farouche volonté d'ordonner, dans les plus brefs délais, une réoriention budgétaire permettant la création d'emplois, grâce à l'entrepreunariat, au bénéfice de la jeunesse sénégalaise.





Le chef de l'État, qui a aussi prêté une oreille plus qu'attentive aux différents intervenants qui ont eu à oeuvrer pour le retour de la paix et de la stabilité de notre pays, a reconnu la responsabilité qui incombe à tout un chacun dans le salut de notre nation.





Pour finir, le président de la République a décidé d'alléger le couvre-feu de 00h à 5h du matin. Ce qui sera une aubaine pour la population qui a assez souffert des restrictions inhérentes à la pandémie de Covid-19 qui a fortement secoué l'économie sénégalaise.