Fête de Pâques et célébration des 61 ans d'indépendance, le Président Madické Niang fait une adresse à la communauté chrétienne et aux Sénégalais

Ce dimanche O4 avril 2021, le Sénégal a encore enregistré un signe de bénédiction divine. En effet la commémoration de notre accession à la souveraineté internationale coïncide avec la célébration de la fête de Pâques.





En dépit des aléas de la vie en commun, le Sénégal a démontré à la face du monde qu'il est et demeure une grande nation qui a la capacité de résoudre, par ses mécanismes endogènes, les contradictions inéluctables à la vie en commun. Par la grâce d'Allah, le commun vouloir de vie commune des sénégalais est plus fort que tous les démons de la division. Par conséquent, le Sénégal restera toujours un et indivisible. Cette conviction forte doit être le crédo de tous les sénégalais et devra nécessairement guider les interventions de chacun. Nous sommes une nation forte et personne ne pourra ébranler son socle d'unité basé sur la coexistence pacifique.





Je saisis cette occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à l'ensemble des familles qui ont perdu un être cher lors des épreuves que notre nation vient de traverser. Aux personnes blessées, je souhaite un prompt rétablissement. Je rends aussi un hommage appuyé à Serigne Mountakha MBACKE, à Serigne Babacar SY mais aussi à toutes les autorités religieuses dont l'intervention nous a permis de retrouver la sérénité pour aujourd'hui fêter à l'unisson notre indépendance qui nous est si précieuse.





Je souhaite donc une bonne fête de l'indépendance à toute la nation sénégalaise, particulièrement à nos forces de défense et de sécurité mais aussi à notre jeunesse, et formule des prières ardentes pour que la paix et la prospérité soient pérennes dans notre pays.





Je rends aussi un vibrant hommage à la communauté chrétienne qui a fait montre d'une grande piété à travers l'observation du carême couronnée par la célébration de la fête de Pâques.





Mes Chers concitoyens de la communauté chrétienne,





Je ressens un immense plaisir à vous souhaiter une bonne fête de Pâques et à implorer Allah pour que les prières ferventes que vous avez formulées lors de cette célébration soient entendues par Lui et que non seulement la pandémie de la Covid 19 quitte définitivement notre pays, mais encore que, jamais plus, il n'est à traverser des épreuves comme celles que nous avons vécues.





Vive la nation sénégalaise,

Vive la République du Sénégal,

Jamm ak xeewal.