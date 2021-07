Flambée de la Covid-19 : Quelles solutions ? (Par Pr Mamadou Ba)

Notre pays enregistre une recrudescence des cas de COVID-19 depuis bientôt deux (2) mois.





Cette croissance exponentielle du nombre de cas, semble due à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer :





Le relâchement dans l'observation des mesures de prévention individuelle et collective ;



Le non respect du port de masques dans les lieux publics et les transports en commun ;



La multiplication des regroupements de personnes dans les plages, les terrains de sport et les lieux de loisirs ;



Le faible engouement noté vis-à-vis de la vaccination au début de l'introduction des vaccins anti-COVID dans notre pays ;



La présence de plus en plus importante des variants très contagieux notamment le variant Delta dont on connait la forte transmission ;



Le nombre important de jeunes porteurs de la maladie, souvent asymptomatiques mais transmetteurs.







Face à cette situation, Il est donc nécessaire de faire respecter les gestes barrières en particulier le port de masques surtout dans les lieux clos et d'encourager fortement l'aération de ces milieux en mettant l'accent sur l'ouverture des portes et fenêtres puisque la transmission du Coronavirus par aérosol existe bel et bien. En outre, on doit encourager la limitation des déplacements non essentiels et éviter les grands rassemblements.





Par ailleurs, il faut souligner la place importante de la vaccination dans la riposte. Tous les efforts doivent être mis sur la réussite de cette stratégie qui pourra, à moyen terme, réduire de façon significative l'apparition de nouveaux cas mais également d'avoir un taux de couverture vaccinale élevé permettant ainsi l'obtention d'une immunité collective. C'est pourquoi, il impératif d'insister sur la sensibilisation pour une adhésion massive des populations à cette stratégie à travers une communication de proximité et un engagement communautaire.