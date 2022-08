HELLO SENEGAL (PAR LA NOUVELLE AMBASSADRICE DU ROYAUME-UNI AU SENEGAL, S.E. MME JULIETTE JOHN)

LA NOUVELLE AMBASSADRICE DU ROYAUME-UNI AU SENEGAL, S.E. MME JULIETTE JOHN

Dans cette vidéo qui l’introduit plus amplement aux Sénégalais, Son Excellence l’ambassadrice du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord madame Juliette John marque dès le départ son ressenti positif à la suite de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé au pays de la Téranga. Elle signale également son ambition de travailler sans relâche avec son équipe à l’ambassade britannique « pour renforcer les relations d’amitiés et de coopération entre le peuple britannique et le peuple sénégalais ».









Plus loin, après avoir dressé un tableau sur les trois grands axes du partenariat entre le Royaume-Uni et le Sénégal – prospérité partagée, sécurité et développement, elle nous fait part de ses priorités initiales dont les plus importantes sont celle d’entendre la voix des Sénégalaises et des Sénégalais à travers le pays et celle d’approfondir le partenariat entre nos pays.





Par ailleurs, elle a partagé ses premières découvertes au Sénégal qui sont le Thiébou dieune, le Yassa Poulet et l’Ataya qu’elle trouve tous délicieux, mais aussi l’équipe nationale de football championne d’Afrique dont elle est une très grande fan.

Son Excellence Madame Juliette John parle couramment français. Jugez-en vous-mêmes en regardant cette vidéo.





Note sur Juliette John







Juliette John a été nommée ambassadrice de Sa Majesté auprès des républiques du Sénégal, de Guinée-Bissau et du Cap-Vert en avril 2022. Avant cette nomination, elle était directrice de la coopération à l'ambassade du Royaume-Uni à Kinshasa.





Depuis son entrée dans la fonction publique britannique en 2000, elle a occupé un large éventail de fonctions. Juliette a été cheffe du département conjoint du Royaume-Uni pour le Sahel de 2018 à 2019, cheffe du département régional pour l'Afrique du ministère du Développement international (DFID) de 2017 à 2018 et cheffe du bureau du DFID pour le Yémen de 2015 à 2017.





Elle a également travaillé à l’ambassade britannique de New Delhi et en tant que directrice du cabinet du secrétaire permanent pour la Coopération et conseillère dans le cabinet du ministre pour la Coopération.





Juliette est titulaire d'un master en politique publique de l'Université de Princeton aux Etats-Unis et d'une maîtrise de l'Université de St Andrews en Ecosse. Elle parle couramment le français.