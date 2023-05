HOMMAGE A EL HADJI SIDIYA DIABY GASSAMA, KHALIFE DE TASLIMA (Par Kadialy Gassama)

La Oummah Islamique,la sous-région, le Sénégal ,viennent de perdre un érudit de l’Islam, un homme de Dieu d'une dimension exceptionnelle et d' un humanisme à nul autre pareil. Sa bonté légendaire, son savoir et savoir-faire, dépassaient nos frontières. Eminent spécialiste de la langue arabe et mandingue hérité de ses ancêtres qui ont façonné d’une empreinte indélébile l’histoire de l’Afrique depuis la pénétration de l’Islam dans le continent, El hadji Sidya Diaby Gassama a laissé derrière lui une production de nombreux ouvrages dont la qualité exceptionnelle est reconnue par les savants du monde arabe dans les domaines aussi variés que la jurisprudence, la grammaire classique arabe, la poésie religieuse, l’histoire. El Hadji Sidiya Diaby Gassama de Taslima était surtout un poète en langue arabe et mandingue. Il appartient au groupe diakhanké, minorité sereine, mais agissante. Les diakhankés, en relation avec d’autres groupes, ont constitué, durant des siècles, la classe des gens de plume et chevaliers pacifiques de la foi de la grande et puissante ethnie mandé. Ni Soundiata Keita, au XIIIe siècle, ni Almamy Samory Touré, au XIXe siècle, ni les autres souverains du Mandé, ni les fiers souverains du Fouta Djallon et hommes d’Etat de la sous-région ne les avaient négligé.







Le Khalife de Taslima était un formateur hors pair qui a créé l’Université franco arabe de Taslima, en plus de la création de nombreuses contrées en Casamance où les habitants pratiquent l’enseignement de l’’Islam et l’agriculture. Digne héritier de Karamba Diaby Gassama fondateur de Touba dans le Fouta Djallon au pied des montagnes hautes et ardues de Sémo, Bendoun, Kalya et Sali en 181 ,il a disséminé l'enseignement islamique à travers le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau ,jusque dans toute l'Europe et les USA où le Khalife de Taslima recevait beaucoup d'étudiants venant de ces continents . Tout récemment, au mois de Mars dernier,lors du conseil des ministres décentralisé a Sédhiou , le Chef de l’Etat Macky Sall avait tenu , en dépit de son programme chargé, de lui rendre une visite domiciliaire, comme à chaque fois qu’il se trouve dans la contrée . Cette visite du Chef de l’Etat était prémonitoire de la suite des événements et très certainement les prières du khalife de Taslima seront exaucées pour un Sénégal de paix et de progrès.





Nous célébrons le khalife de Taslima El hadji Sidiya Diaby à l’instar du poète El hadji Ibrahima Ndaw dans « élégie à El hadji Sidiya Diaby Gassama»,«Gloire à Diaby