Hommage à un grand banquier et excellent ministre (Par Mamdou Oumar Ndiaye)

Pape Ousmane Sakho, était un ardent défenseur de l’entreprise nationale qu’elle soit à capitaux sénégalais ou étrangers, l’essentiel étant qu’elle soit implantée dans notre pays, y produise des richesses, y créée des emplois et y paye des impôts !



Pape Ousmane Sakho, qui vient de nous quitter, était un ardent défenseur de l’entreprise nationale qu’elle soit à capitaux sénégalais ou étrangers, l’essentiel étant qu’elle soit implantée dans notre pays, y produise des richesses, y créée des emplois et y paye des impôts ! En particulier, il avait à cœur de protéger, de défendre et de favoriser le secteur industriel sénégalais. On aura donc compris qu’il n’appréciait que modérément les commerçants du bazar…



J’ai connu ce grand banquier central — c’était un des piliers de la BCEAO — au milieu des années 1990 par le biais de Mamadou Diagna Ndiaye qui était son plus qu’ami, son frère. C’est donc l’actuel président du CNOSS et administrateur de banque qui me l’avait présenté à la veille du lancement par le président Abdou Diouf du fameux « Plan Sakho-Loum » instaurant l’austérité ou la rigueur dans la gestion des finances publiques. Lesquelles connaissaient un dérapage inquiétant avec une envolée des dépenses tandis que les recettes stagnaient voire baissaient. Il fallait donc tailler dans les dépenses et imposer des sacrifices aux travailleurs ! Un remède de cheval qui porta ses fruits cependant puisque, un peu avant 2000 et la fameuse Alternance qui vit l’opposant Abdoulaye Wade accéder au pouvoir, tous les clignotants de l’économie nationale étaient redevenus verts.



Cet excellente résultat, on le devait au banquier central Pape Ousmane Sakho et à l’inspecteur du Trésor et excellent économiste Mamadou Lamine Loum. A la veille du lancement de cette fameuse cure d’austérité, nous nous étions retrouvés dans l’appartement de Mamadou Diagna Ndiaye, feu Ousmane Tanor Dieng, alors tout-puissant ministre d’Etat ministre des Services et Affaires présidentiels, Abdourahim Agne, à l’époque président du groupe parlementaire du Parti socialiste, Abdoulaye Bamba Diallo, alors directeur de l’hebdomadaire « Nouvel Horizon » et votre serviteur. But de cette réunion : étudier les moyens d’annoncer les mesures qui allaient être prises, les « vendre » en quelque sorte à l’opinion. C’est au cours de cette réunion qu’il fut décidé de parler de « Plan Sakho-Loum », une appellation que les deux journalistes que nous étions ce soir-là avons popularisée !



Pape Ousmane Sakho fut le collègue d’Abdourahim Agne à la Bceao lorsque la Banque centrale avait son siège à Paris. Comme ils me l’ont appris plus tard, tous trois — Diagna, Pape Ousmane Sakho et Abdourahim — se retrouvaient ensemble tous les mardis pour déjeuner. C’est de ces années-là que datait leur amitié.



Pape Ousmane Sakho fut un excellent ministre des Finances qui sut administrer un traitement de choc à l’économie nationale à un moment où elle était dans une situation très difficile. On retiendra de lui, outre sa grande compétence, l’image d’un homme rigoureux, très à cheval sur les principes. Un homme qui n’hésitait pas à démissionner lorsqu’il n’était pas d’accord sur une orientation ou une décision qu’on voulait lui faire prendre. A preuve, au lendemain de son départ du Gouvernement, j’avais eu l’occasion d’en discuter avec le président Abdou Diouf qui m’avait dit ceci, en voyant ma désolation : « Mais M. Ndiaye, moi-même je ne voulais pas me séparer de M. Pape Ousmane Sakho !



Outre que c’était un excellent collaborateur, mes enfants l’admirent. Seulement voilà, il est trop à cheval sur les principes. C’était peut-être la quatrième fois qu’il me remettait sa démission et cette foisci, franchement, je n’ai pas pu le retenir ! » Pape Ousmane Sakho avait beaucoup de respect pour ma modeste personne. En dehors de Diagna Ndiaye, mon ami le cheikh Ousmane Diagne, père de l’avocate Me Dior Diagne, a beaucoup contribué à affermir nos liens. Même lorsqu’il a quitté le Gouvernement et s’était retiré des affaires, il m’arrivait de le solliciter pour des éclairages sur des questions économiques. Une puis deux puis trois fois, il a commencé par me dire : « Tu sais, je n’aime pas commenter ce que font mes successeurs mais puisque yow sama rak nga, je ne peux rien te refuser ». Ne voulant pas abuser de sa disponibilité, je ne l’ai plus sollicité par la suite car ayant compris ce qu’il lui en coûtait de sortir du silence qu’il s’était imposé. Qu’il me soit donc permis de saluer la mémoire du grand banquier et de l’excellent ministre que Pape Ousmane Sakho fut et aussi de présenter mes condoléances attristées à toute sa famille.



Repose en paix, « grand » POS !