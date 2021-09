Joal-Fadiouth a-t-il toujours besoin d'une Mairie (Par Mohamed Ndiaye)

Nous avons accidentellement eu écho d'une agitation d'un certain DRAME dans les réseaux sociaux.





Sa méchanceté et sa malhonnêteté sont indignes d'un être humain, fut-il le dernier de la classe, le dernier des derniers.





Et, pourtant, si nous disions tout haut ce que nous savons de lui, il raserait les murs de ceux-là dont il porte honteusement la voix, les murs de la Mairie de Joal-Fadiouth, qui s'écrouleraient au souffle de cet homme vil et abject, vicieux et trivial.





Parlons de la Mairie de Joal-Fadiouth dont la seule évocation renvoie depuis 7 ans à un ce cirque de mauvais goût qui se joue à la face de l'opinion locale, nationale et internationale !





Que reste-il d'un Maire et de son équipe dont l'unique occupation est de présenter des condoléances, d'aller aux baptêmes et d'errer dans les rues et ruelles de la Commune, délaissant les préoccupations existentielles et de développement de ses administrés, incapable même de rafistoler le moindre des milliers des creux qui jalonnent les routes, qui refusent l'éclairage public jusque dans les zones qui sont encore dans la nuit noire, les plongeant ainsi dans une totale insécurité comme pour les jeter dans un mouroir ?





Cette Mairie n'a plus sa raison d'être car celui qui devait l'incarner a déserté dès le petit matin de son mandat les compétences à lui transférées.





À vrai dire, l'effectivité de la Mairie croule entre les mains de Mme Aïssatou Sophie GLADIMA dans la mesure où toute la demande sociale des populations de Joal-Fadiouth attérit sur sa table transformée déjà en bureau du Maire.





Les demandes sont multiples et multiformes :





- soins médicaux :

- bourses, prise en charge de scolarité, amélioration des conditions d'études et d'encadrement dans les établissements scolaires ;

- réfection et construction de mosquées, daaras et chapelles ;

- lutte contre les inondations et accompagnement en tous points des sinistrés ;

-construction et désensablement de routes ;

- pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam et de la chrétienté

- etc...

Plus rien ne reste des habits du Maire





Laissons-le se pavaner et déambuler à la recherche de ce qu'il n'a jamais pu être.





Nous n'avons plus de Mairie.





Fermons donc la Mairie jusqu'au 23 janvier 2022.





Pour l'ouvrir le 24 janvier 2022 et remettre les clés de la ville de Joal-Fadiouth à l'élue des cœurs, des esprits et de la raison Mme Aïssatou Sophie GLADIMA.





Mohamed NDIAYE