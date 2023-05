Khalifa Sall doit revenir dans le jeu politique (Par Dié Maty Fall)

On aime Ngor ou pas, mais si Dieu décide de faire tomber dru la pluie sur son champ, il pleuvra des cordes et ses récoltes seront abondantes. Alors seulement les moutons abidjanais de Oscar Sierra pourront y paître à satiété. Autrement dit, Il faut reconnaître à César ce qui appartient à César.



En l’occurrence le sens de l’Etat, des intérêts de la Nation et de l’indivisibilité de la République qui habitent le Président Macky Sall et avant lui, s’étaient incarnés dans la personnalité des Présidents Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.





Le dialogue national est l’expression de la volonté du chef de l’Etat, réitéré lors du conseil des ministres du 28 mars 2023, en vue de « la préservation de la stabilité sociale et la dynamique d’émergence du Sénégal », et accepté par les hommes d’Etat soucieux de l’avenir et des futures générations.



Enfants de la République



En l’occurrence l’intelligence tactique, stratégique et politique de la classe politique républicaine, démocratique, citoyenne, vertueuse et respectueuse des institutions, de toutes les institutions, qui est personnifiée par des enfants de la République comme Idrissa Seck, Khalifa Sall, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall ou Malick Gackou. Quelles que soient les tensions au Sénégal, ou leur propre sort, ces derniers mettront toujours l’intérêt de la Nation avant les leurs et ne serviront pas de combustible pour brûler et détruire le pays. Pour paraphraser Rouget de l’Isle, jamais ils ne seront « ces tigres qui, sans pitié, déchirent le sein de leur mère ».



Au contraire, l’amour de leur patrie leur sert de bras vengeur, pour défendre sa liberté contre l’obscurantisme religieux, l’extrémisme, le sectarisme, la violence dogmatique et l’islamo-gauchisme qui le menacent de l’intérieur, depuis qu’une certaine opposition salafiste a dévoilé son projet de prendre le pouvoir et de nous imposer un modèle religieux totalitaire.