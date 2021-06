La bataille de Dakar aura bien lieu ! (Par Famara Ibrahima Ndiaye)

Depuis l'annonce de la date des élections municipales, une effervescence se fait ressentir au niveau des sections communales de pastef.





Révélation de la présidentielle de 2019, Pastef voit aujourd'hui dans cette échéance électorale locale, l'occasion de s'affirmer comme le principal parti d'opposition. Dans tout Dakar, la base se consolide chaque week end avec la mise en place de dizaines de cellules. Après les "Ndogous patriotiques" durant le mois de ramadan, les sections communales rivalisent de motivation et d'innovation dans les activités citoyennes et socio-économiques. Des milliers de militants sont mobilisés chaque week end pour sillonner les rues de la capitale et aller à la rencontre des sénégalais. Je rappelle que cette mobilisation est spontanée et se fait dans l'esprit du "Don de soi pour la patrie". Une preuve, s'il en est, que des milliers de nos concitoyens se sont appropriés le projet PASTEF qui a dépassé, depuis belle lurette la personne d'Ousmane SONKO.





Sous la coordination d'Abass Fall, la machine PASTEF est mise en branle dans les 19 communes constituant la coordination départementale. Comme il a eu à le rappeler durant ses interventions dans la presse, PASTEF compte jouer les grands rôles dans cette joute locale. Le déploiement du parti dans la capitale a fini de consolider les bases d'un appareil électoral structuré qui ne cesse de monter en puissance au fil des semaines grâce aux efforts inlassables des coordinateurs communaux.





Ces lieutenants, qui forment une équipe composée, en majorité, de jeunes patriotes servent de relais au niveau local pour présenter le projet de société que propose PASTEF.





Ces élections locales constituent un enjeu de taille aussi bien pour le pouvoir que pour l'opposition car à 3 ans des présidentielles, une défaite du pouvoir serait dévastatrice aussi bien au plan symbolique que stratégique.





L'opposition tient la une opportunité d'enclencher le processus de perte du pouvoir du régime de Macky Sall qui a fini de montrer ses limites dans une coalition essoufflée par l'usure du pouvoir et les ambitions internes. Si nous devons libérer ce pays de l'emprise de la gouvernance sombre et vicieuse, nous devons commencer par une victoire d'étape stratégique.





Des lors la bataille de Dakar représente la mère des batailles.





La coordination départementale est prête pour l'assaut final. La bataille de Dakar aura bien lieu!





Vive les patriotes

Vive Dakar

Vive le Sénégal





Famara Ibrahima Ndiaye