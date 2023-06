La corruption de la jeunesse va au-delà du Droit (Par Dr Biram Faye)

Au-delà du Droit, la corruption de la jeunesse a aussi une dimension morale et sociale. C’est autre forme de viol de la jeunesse. Sonko est dans la corruption de la jeunesse de façon permanente et dont la pire est sa propension à la manipuler pour la fanatiser et en faire un bouclier humain pour ne pas faire face à ses responsabilités personnelles. Le dernier épisode de la corruption continue de la jeunesse est la tentative de ses avocats de ressusciter la thèse du complot sous prétexte que Sonko n’étant pas condamné pour viol, il y a forcément complot d’Etat. Il faut leur rappeler que l’Etat n’est en rien mêlé aux déboires libidino-judiciares de Sonko comme l’a clairement dit le juge en encartant la thèse du complot dès l’ouverture du procès. Le juge n’a pas eu suffisamment d’éléments pour prouver le viol mais il a condamné sur le plan juridique et surtout moral qu’une figure publique de la dimension de Sonko puisse fréquenter un tel lupanar. En France pour moins que ça, Dominique Strauss Khan a été disqualifié politiquement. C’est un abus de faiblesses sur des jeunes qui sont dans une fragilité énorme sur le plan économique et sociale. Quelle sera la politique de jeunesse d’un tel homme sinon corrompre d’avantage notre jeunesse en transformant notre pays en Sadome et Gomorre parce qu’il sera très mal placé pour parler de morale et de vertu. Sonko a été disqualifié politiquement par la loi mais il s’est disqualifié sur le plan moral et social en fréquentant un lupanar et surtout dénigrant ses épouses en révélant les secrets de ses intimités avec ses femmes à Adji Sarr. Sonko est cependant le symptôme d’une jeunesse en proie au doute. Ce serait une erreur de se focaliser sur le symptôme et oublier la cause. La plupart des militants de Pastef sont dans le virtuel pour manipuler les jeunes, ceux qui sont à l’origine des casses et des saccages sont maquisards qui excitent et manipulent les foules opportunistes qui en profitent pour piller. Comme d’habitude les forces de Défense et de sécurité ont fait face. Nous assistons au baroud d’honneur de Sonko mais comme depuis le début l’Etat fera face. L’ampleur des casses, du chaos et du désordre permettent aux populations de faire le choix entre le Chaos et l’ordre. C’est l’heure du choix entre l’anarchie et l’ordre. En tout cas il y a un proverbe arabe qui dit « il est préférable d’avoir mille ans de tyrannie que 24 heures d’anarchie ». Avec les évènements on a déjà un avant-gout de l’anarchie. Il est du devoir de l’Etat d’y mettre un terme en rétablissant l’ordre quoi qu’il en coute.



Dr Biram Faye, Task Force Républicaine