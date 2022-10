« Maintenez le cap Monsieur le Président ! » (Par Ansou Sané)

Macky Sall, a inscrit ses actions dans la prise en charge des préoccupations sociales des populations...

« Le projet de budget du Sénégal, au titre de l’année 2023, est porté au montant de 6400 milliards, soit une hausse de plus de 1000 milliards par rapport à celui de 2022. Dans ses grandes lignes, 45% de ce budget est alloué au social soit un peu plus de 2000 milliards. Cela traduit, encore une fois, l’option fondamentale du Président de la République, Monsieur Macky SALL, d’inscrire ses actions dans la prise en charge des préoccupations sociales des populations, au-delà des efforts importants consentis pour asseoir un cadre macroéconomique résilient et propice au développement économique de notre pays.







Cet accent mis sur le social est un tournant majeur de la gouvernance du Chef de l’Etat dans un contexte international marqué par un ralentissement généralisé de l’activité économique avec une inflation qui a atteint des niveaux jamais égalés, le renchérissement du coût de la vie, autant de conséquences résultant de l’invasion ukrainienne.D’après les prévisions de la Banque mondiale, la croissance mondiale pour 2023 ne devrait progresser que de 3%. Contrairement à cette tendance mondiale baissière, la croissance de notre pays va, pour la première fois, atteindre l’ère des deux chiffres pour arriver à 10%, cela à la faveur du début d’exploitation des ressources du pétrole et du gaz.





Dans ce contexte, alloué près de 45% du budget au soutien des ménages et à la lutte contre la vie chère est un acte de haute portée sociale qui confirme l’engagement du Président Macky SALL à faire de l’équité sociale, de la réduction des inégalités sociales, une priorité et un cuiseur de son mandat.





Au moment où la plupart des gouvernements ont baissé ou ont mis fin aux subventions et que ces situations ont accentué la vulnérabilité de leurs ménages, le Président Macky SALL a pris l’option, contre toute attente et malgré les recommandations du « gendarme monétaire international » de renforcer celles-ci. Ainsi, les subventions directes du secteur de l’énergie, c’est-à-dire du gaz, de l’électricité et du carburant vont passer de 300 milliards à 450 milliards soit une hausse de 150 milliards. Le Gouvernement envisage également de poursuivre les mesures de soutiens directs des populations à travers les bourses de sécurité familiale, la CMU et l’appui aux filets sociaux.





Excellence Monsieur le Président de la République, je vous demande de maintenir ce cap car il est conforme à votre sens élevé de la répartition équitable des recettes issues de nos ressources.





Maintenez aussi ce cap dans la mesure où ces options salutaires combinées aux mesures qui seront issues des concertations sur la lutte contre la vie chère nous permettront de contribuer à la maitrise des prix et d’améliorer les revenus des ménages tout en préservant leur pouvoir d’achat.





Enfin, en maintenant ce cap, vous réaffirmez à la face du monde, Excellence Monsieur le Président de la République, la souveraineté économique du Sénégal."