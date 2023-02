Jean Paul Dias rend hommage à son fils Barthélémy

Je saisis l’occasion de l’anniversaire de ta prise officielle de fonction (17 Février 2022) pour revenir sur ton éclatante victoire du 21 Janvier 2022. D’aucuns ont écrit que tu avais jailli sur la scène politique comme un geyser. Visiblement ceux là ne te connaissent pas. Pas nous. Le tsunami que tu as fait déferler sur tes adversaires a été si puissant qu’il a laissé certains sans voix. Pourtant ce succès n’est, logiquement, que le fruit de ton engagement, de ta détermination, de ton courage, de ta constance.





Déjà plus jeune maire du Sénégal à l’issue des élections locales de 2009, à près de 34 ans, Vice-président de l’Association des Maires du Sénégal, Député et membre du Bureau de l’Assemblée Nationale durant tout un mandat, plus jeune maire élu et premier maire réélu de la Commune de Mermoz -Sacré Cœur , rien de plus normal qu’après 10 ans comme maire de base tu te retrouves « Grand Maire »(ainsi que vous désignez ,avec affection, dans votre jargon, le Maire de la Ville de Dakar).Tu avais, clairement, le profil de l’emploi, parfaitement outillé pour présider aux destinées de note ville natale.





En cet instant, me reviennent, en mémoire, les propos de l’honorable Mbaye Jacques Diop, (« toujours élu, jamais nommé »),parlementaire émérite, qui aimait à dire que pour un homme politique, il n’y avait pas plus grand honneur que celui d’être élu Maire de sa ville natale. Il avait raison.





Je te redis que ta mère, ton épouse, tes sœurs, tes enfants toute la famille et moi-même sommes, tous, fiers de toi. Sous la protection divine, tu resteras dans la voie que tu t’es tracée : total engagement pour le bien commun, avec focus sur l’Essentiel c’est-à-dire l’Humain, respect de la parole donnée….

Que le sang précieux de Jésus-Christ te lave, te purifie de toutes les méchancetés, des manigances mystiques de certains de tes adversaires y compris des incantations magiques de ces shamanes indiens engagés pour te

combattre ; Que Maman Marie étende son manteau virginal sur ta personne afin de te protéger de tous les ennemis connus et inconnus, visibles et invisibles, ceux du passé , du présent et du futur. Ainsi soit-il ! Que l’Esprit Saint te précède et t’accompagne dans toutes tes décisions et entreprises destinées à la Ville de Dakar et à ses habitants. Veni Creator Spiritus !





Durant cette année de grâces 2022, en quelques mois tu as réussi à suivre les pas de Dial (Diop) premier natif de Dakar élu à une fonction sociale élective, de même que ceux de Blaise (Diagne),premier député- maire de Dakar. Rien ne pouvant être parfait tu n’as pas réussi à égaler Lamine Coura (Guèye). Partie remise?





En tout cas, nous, dakarois, te reconnaissons comme notre ndanane. Ce terme intraduisible en français ni dans aucune autre langue d’ailleurs renvoie à un concept culturel spécifique au Sénégal. IL s’apparente à un mix du Chevalier de l’époque médiévale, du gentleman anglais, de l’aristocrate. Ce terme désigne le Champion dans ce qu’il fait, l’AS, le meilleur en même temps doté des plus hautes qualités humaines comme la générosité, le courage, la serviabilité…..





A présent, Barthélemy Dias, embarque nous, nous tes concitoyens dakarois, sur ton vaisseau amiral et fais nous voguer à travers des paysages merveilleux vers les rivages urbains de notre siècle.

Par élégance politique, tu avais dédié ta victoire à ton illustre prédécesseur.





Quant à moi, pour autant que je puisse me le permettre, je la dédie aux femmes : D’abord à ta mère en souhaitant qu’elle lui mette du baume au cœur qu’elle lui assèche les torrents de larmes qu’elle a tant versés, lorsque la méchanceté, la dictature la complicité voire la combine politico- judiciaire se sont abattu sur toi. ; à Aminata Mbengue Ndiaye, ta maman du parti socialiste qui , elle aussi s’est émue pour toi à Rebeuss (prison de Dakar),à Maitre Aïssata Tall SAll, notre avocat défenseur des moments sombres qui a versé des larmes lorsque sa science s’est heurté au zèle télécommandé d’un juge d’instruction instrumentalisé. Quelque part, n’est ce pas aussi la victoire du PS ?

Les attaques, la médisance, les calomnies continueront mais que ta foi en Dieu et en ton Destin au service des dakarois et du pays, le Chapelet de ta mère , les prières de toutes les religions, élevées en ta faveur t’accompagneront pour Que le Seigneur achève LUI-MEME ce qu’IL a commencé.