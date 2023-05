« Place Stalingrad, Paris: Jeannette Mancel Diouf (DSE France) vous écrit… »

Place Stalingrad, Paris Samedi 13 mai 2023, Jeannette Mancel Diouf de la DSE France / pôle relations extérieures membre de la cellule des cadres CCR vous écrit…



Place Stalingrad, Paris samedi 13 mai 2023,



Nous nous réjouissons du succès de ce grand rassemblement politique qui s’est tenu à Paris, dans le but de réitérer notre engagement et notre fidélité au Président Macky SALL.



C’était l’occasion de renouveler à notre candidat à la candidature notre soutien à l’élection présidentielle de 2024, dans une place aussi emblématique de l’histoire politique du monde.



Au delà même de notre choix immuable sur sa personne et sa candidature, le peuple sénégalais

a mille bonnes raisons de reconduire le Président Macky en 2024.

La fécondité de son bilan, à l’aune de ses remarquables réalisations, mérite d’être perpétuée pour le bonheur des sénégalais.



Le Sénégal dans son entièreté, est bien plus soucieux de préserver la paix, la sécurité, la stabilité socio-économique ainsi que les acquis de notre démocratie.



Au peuple sénégalais, ne vous laissez point divertir ni enrôler par un clan activiste et populiste dont l’unique ambition est d’accéder et de jouir du pouvoir, quoi qu’il en coûte. Car, le « quoi qu’il en coûte » de cette opposition fougueuse et puérile, sans projet politique, faisant dans la manipulation outrancière des masses, risque de coûter cher au Sénégal et à chaque sénégalais, d’ici et d’ailleurs, si nous n’en prenons garde !



Le Président Macky SALL est un trésor pour le Sénégal. Son aura et sa stature d homme d’Etat, rassurent au delà même de nos frontières.



2024 c’est maintenant, ne ratons pas le coche ! Faisons alors le choix sage de la continuité, de l’apaisement, de l’expérience et de l’expertise dans la conduite des affaires.



Nous sommes pour autant convaincus, sans une once de doute, que le choix de la raison l’emportera au soir du 25 février 2024 pour un nouveau quinquennat du Président Macky SALL.



* Par Jeannette Mancel Diouf

APR – Membre de la cellule des cadres – CCR Membre du bureau politique de la DSE France / pôle relations extérieures

Membre Club Senegal Emergent