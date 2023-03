“Infatigable Macky Sall !” (Par Bouna Kanté)

“Excusez-moi. Je prends cette précaution car mon interrogation est une affirmation : pourquoi le sénégalais n’est plus reconnaissant ? On a beau critiquer le Président Macky Sall mais qu’on lui reconnaisse au moins ses performances et réalisations au profit de ses compatriotes. Pendant qu’une néo-opposition s’adonne à une avalanche de révélations de présumés scandales. Pendant que des candidats encore inéligibles sillonnent le pays pour s’apitoyer sur leurs propres turpitudes. Pendant que des infidèles adeptes des douceurs nocturnes tentent par voie épistolaire de ternir l’écusson du Sénégal auprès des chancelleries occidentales. Pendant que des médias de salon fossilisés dans la fraîcheur dakaroise s’enlisent dans le nihilisme. Pendant que des droits de « l’hommiste » calculateurs attisent le feu, le Président Sall, lui, conscient de ses responsabilités, inhale la poussière du Sénégal des profondeurs pour serrer la main de ses compatriotes et les écouter en vue de solutions inclusives.



De région la plus pauvre du Sénégal, le Fouladou voit naître Sédhiou la coquette avec ses kilomètres de route, son package sanitaire, ses creusets de formation, son pont multimodal, son réseau d’électrification densifié, sa chaîne de valeur agricole revivifiée, son secteur mutualiste requinqué, sa sécurité transfrontalière dynamisée, en somme sa « sénégalité » devenir une réalité. Que demander de plus ? Pourquoi ne pas en parler ? Le Président Macky Sall est vraiment dans le temps de l’action. Il refuse l’autoflagellation et s’engage à travers dix nouvelles mesures pour une valeur de quatre cents milliards à faire plus pour Sédhiou. En disant à ses frères Apéristes, sa déception de les voir désunis, il aurait pu porter sa casquette de chef de parti en condamnant les populations ayant porté en triomphe l’opposition en juillet dernier. Président de tous les sénégalais, il pense à la dignité de tous et retrousse ses manches pour faire mieux. Désormais, la centrale de Tanaf fait oublier les coupures intempestives de courant et le pont de Marsassoum fait gagner plus de deux heures de temps aux usagers.



Macky Sall est déjà entré dans l’histoire. Soyons au moins reconnaissants à son égard. Les populations de Sédhiou regrettent bien des choix antérieurs d’autant.



Le Président soulage les ménages en mettant en place hier en conseil des ministres la Conarel avec à sa tête Momar Ndao. Cerise sur le gâteau, la baisse des prix du loyer se concrétise par la publication d’un tableau d' indicateurs des montants déductibles. Que demander de plus ? Macky Sall sait faire la dichotomie entre la politique et ses charges républicaines. Il est au service des sénégalais. Il œuvre pour le bonheur des sénégalais. Il tient à la fierté du Sénégal.



2024, c’est dans 358 jours. Qui dirigera le Sénégal au soir du 25 février 2024 ? Chacun peut caresser le rêve de remonter le boulevard de la république pour rejoindre le palais présidentiel, mais n’est pas président de la république qui veut. Celui qui l’incarne depuis 2012, tel le bon vin, devient meilleur au fil des ans. Alors l’envol de Macky Sall, chance historique d’un Sénégal en plein décollage, doit être soutenu et tenu. Nous, compagnons du Président, tenons bon et soutenons totalement sa vision. Il y va de l’avenir et de la stabilité de ce pays.”



Bouna Kanté

Secrétaire Général de la CGIS

Cadre de l’Apr