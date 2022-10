“La quête africaine vers une extraction responsable de ses ressources” (Par Mamadou Ly)

Souvent critiquée, l’industrie minière en Afrique tente de faire évoluer ses pratiques. Face à l’augmentation des problématiques sociales, économiques et politiques liés aux secteurs extractifs artisanaux, la promotion d’une « extraction responsable » apparaît plus que nécessaire.





La conférence de l’investissement minier en Afrique, Mining Indaba, s’est tenue du 9 au 12 mai 2022 en Afrique du Sud, après une édition 2021 en virtuel pour cause de pandémie de Coronavirus. Confrontés à de nombreuses problématiques, les acteurs de l’industrie minière africaine ont souhaité se pencher sur la transformation industrielle et sur la transition énergétique. Leur objectif : obtenir le label ESG, utilisé pour analyser et évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des entreprises. Un défi de taille pour une industrie souvent critiquée pour ses atteintes à l’environnement.







Prendre en main l’avenir du secteur minier africain apparaît comme essentiel. « Nous tous sur ce continent ne devrions pas accepter le fait que nous n'avons pas suffisamment de pouvoir pour diriger notre secteur minier et d'autres industries » a déclaré le président Zambien, Hakainde Hichilema lors de l’événement. Le chef de l’État dont le pays est le deuxième producteur de cuivre africain avec près de 900 000 tonnes en 2020, pointe du doigt la difficulté de contrôler certains acteurs peu scrupuleux, qui font perdurer un modèle d’extraction artisanal non-conforme avec les standards internationaux. De la même manière, en République démocratique du Congo, plus de 2 millions de personnes travaillent dans des Exploitations minières artisanales à petite échelle (EMAPE). Une étude du Lancet révèle ainsi les conséquences délétères de l’exposition à l’extraction de métaux et les malformations congénitales qui peuvent en découler.







Une exploitation artisanale hors de contrôle







Au Tchad, en mai dernier, pas moins d’une centaine de personnes sont décédés à la suite d’affrontement entre mineurs artisanaux. Quelques semaines auparavant, au moins 35 personnes ont été tuées dans une attaque meurtrière dans une mine d’or traditionnelle au Congo par des rebelles armés. En avril 2022, huit miniers se sont retrouvés pris au piège dans des galeries d’une mine de zinc au Burkina-Faso inondées par la pluie. Après des semaines de pompages, seuls quatre corps ont été retrouvés. L’affaire de Perkoa avait conduit le gouvernement de Ouagadougou à ouvrir une enquête et à adopter des « mesures conservatoires » afin d’empêcher les responsables de quitter le pays.







Dans certaines zones qui échappent au contrôle des États, les mines peuvent passer sous l’emprise, directe ou indirecte de groupes armés, terroristes ou non. Ces derniers en profitent pour prélever des impôts permettant de financer leur activité en échange de la protection qu’ils accordent au personnel ou aux filières de marché noir (comme dans le Sahel) Cette tactique de privatisation des ressources et de financement est en nette croissance depuis plusieurs années. Cette situation ne bénéficie pas aux États qui se retrouvent à être amputé de sources de revenus souvent conséquents. Véritables terreaux fertiles pour ces groupes armés, l’exploitation des mines traditionnelles d’or est un désastre.







Mais l’aspect sécuritaire n’est pas le seul mis en cause. Le développement des territoires de ces mines artisanales est tout sauf durable, s’arrêtant à épuisement de la ressource. Au niveau social, la pénibilité du travail qui ne répond à aucune règle internationale est d’autant plus pénible que celui-ci est dangereux. Il est susceptible de développer de nombreux handicaps ainsi que des maladies liées à la respiration de poussières et matières toxiques réduisant la durée de vie des mineurs. Outre l’aspect écologique lié à la forte consommation d’eau et à la déforestation, l’exploitation traditionnelle induit des pressions foncière intenses et une concurrence néfaste entre exploitants et locaux.







Vers une « extraction durable » des ressources







Face à ces problématiques qui impactent les mines industrielles, Les principaux acteurs du secteur ont pris des actions collectives pour aider l'extraction artisanale se tourner vers un modèle plus responsable. L’objectif est double : garantir le respect du droit humain et limiter l’impact de l’exploitation minière sur l’environnement. Créée par le fabricant de téléphone portable, Fairphone, l’initiative Fair Cobalt Alliance (FCA) souhaite professionnaliser le secteur minier artisanale du cobalt en République démocratique du Congo (RDC). La hausse de la demande de cobalt (+22 % entre 2021 et 2022) notamment avec le développement de la voiture électrique, oblige les professionnels du secteur à se tourner vers des méthodes plus responsables d’extraction. Avec près de 40 % de la demande de cobalt qui est utilisé dans la production de batterie, la reprise en main des mines artisanales doit être priorité.







Le projet FCA rassemble différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement du Cobalt provenant de la RDC. Leur objectif est d’aider à la construction d’un secteur minier plus responsable en s’attaquant aux causes profondes des pratiques dangereuses sur les différents sites d’exploitation artisanales du cobalt et de stimuler un développement durable dans la région. Plus d’une vingtaine d’entreprises comme Tesla, CMOC, LG Energy Solution Freyr, un développeur de cellules de batterie propre et des organisations internationales comme Save the Children ou The centre for Child rights and Business ont rejoint cette organisation. Toutes s’engagent à mettre en œuvre à leur niveau les cinq principes défendus par le FCA : le refus de faire travailler des enfants, les conditions de travail, les revenus, la gestion de l’environnement et le travail des femmes.