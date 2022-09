Mimi touré Honte à vous! Sonko mythomane ! (Par Samba Sall)

Mimi je reviens encore pour vous remettre à votre place car tout ce que vous avez évoqué lors de votre conférence de presse est archi-faux. N’oubliez pas que vous êtes élu sous la bannière de la coalition Benno bokk Yakar. Si vous avez du courage, encore une fois, faites comme le Président Macky sall et rendez nous notre poste. Mais on vous comprend, sans ce poste vous n’allez plus exister politiquement car vous êtes sans base politique, ce qui vous reste c’est le mensonge et la manipulation mais ça ne passera pas. Le troisième mandat que vous avez évoqué, si le président le veut, nous allons le porter, battre campagne et gagner sans problème car ce pays a changé de visage sous l’ère Macky Sall et vous avez corroboré mes propos lors des dernières législatives en adossant votre campagne sur les réalisations du Président Macky Sall.





Vous parlez de mérite, mais je pense que vous méconnaissez la signification du mot « mérite ». Pour rappel, si l'amnésie ne vous a pas épargnée, de 2012 à nos jours, vous avez bénéficié de quatre décrets présidentiels comme Garde des sceaux, Ministre de la Justice, Premier Ministre, Envoyée spécial et Présidente du Conseil économique, social et environnemental. Et récemment, vous avez été désignée tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakkar. Malgré plus de 5000 Km parcourus, vous n’avez même pas réussi à avoir la majorité absolue et vous vous permettez de parler de mérite. Honte à vous mimi !





Pendant ce temps où vous accumulez des défaites, d’autres gagnent des élections sans tambour ni trompette.





Retournons un peu en arrière. En 2017, Mouhamed Boun Abdallah Dione avait fait plus de 5000 km et avait gagné largement les élections et pourtant Moustapha Niass avait été choisi comme Président de l’Assemblée nationale, une chose qu’il a accepté et continué le travail. Amadou Ba, l’actuel premier ministre que je félicite au passage avait dirigé la liste de Dakar en 2017 lors des élections législatives et avait gagné largement et pourtant il a quitté le gouvernement, ce qui ne lui a pas empêché d’être loyal et fidèle envers le président Macky sall. Je peux même citer Aly Ngouille Ndiaye, Oumar Youm etc. Et pourtant toutes ces personnes que je viens de citer ont des bases, ils ne sont pas comme vous qui de Grand Yoff à Kaolack en passant par Gossas, vous n’avez jamais gagné un bureau de vote. Donc vous êtes trop petite pour nous donner des leçons de morale. Il faut aussi savoir qu’une personne qui ne peut pas gagner un bureau de vote, ne peut pas aspirer à présider les destinées de notre auguste Assemblée encore moins diriger un pays.





Mais sachez que, vous nous trouverez devant votre chemin car nous sommes tous de la région de Kaolack et personne, je dis bien personne, ne sèmera le bordel ici tant que le mouvement MACKY ENCORE existe. Nous, nous croyons au président Macky Sall et en sa vision, donc toute personne qui veut le salir, nous trouvera devant lui sans état d’âme. C’est même le moment de féliciter son excellence Macky Sall.





Monsieur le président de la république du Sénégal par ailleurs président de l’Union Africaine, vous avez honoré toute l’Afrique par rapport à votre prise de parole à l’ouverture de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Dans son discours, le Président Macky Sall s’est érigé en avocat de l’Afrique dont il a défendu sur les plans aussi bien économiques et environnementaux qu’énergétiques, entre autres, face aux grandes puissances. Mieux, il a réclamé un siège pour l’UA au Conseil de sécurité des Nations-Unies.





Cette posture montre que son excellence le président Macky Sall est un fervent défenseur de la paix face aux multiples dangers du monde actuel. La place de l’Afrique dans les instances internationales, l’exploitation des ressources disponibles en Afrique, entre autres, ont été au cœur du discours du Président Sall. A cet effet, le mouvement MACKY ENCORE que je dirige appelle tous les sénégalais voire même africains soucieux du devenir de notre pays et de l’Afrique en général à soutenir son excellence dans cette mission avec comme but le développement de notre cher continent. Au moment où beaucoup de leaders africains magnifient le discours de son excellence le Président macky Sall au moment où au Sénégal les opposants s’attardent sur des futilités. C’est pourquoi, j’encourage et je félicite le gouvernement dirigé par Amadou Ba qui est un gouvernement de défis et de combats. Le mouvement MACKY ENCORE sera toujours derrière vous et vous accompagnera pour l’accomplissement de toutes les missions du président et de son gouvernement.





Ousmane sonko, le mythomane de la république en action





Je ne peux pas terminer sans revenir la sortie, en conférence de presse, du leader du Pastef. Ousmane Sonko à chaque fois que tu sors pour parler avec les sénégalais c’est pour leur mentir où pour des manipulations.





D’abord lors de votre conférence de presse vous dites que les ministres qui forment le nouveau gouvernement ont tous été battus lors des élections locales et législatives c’est faux et c’est loin de la réalité, le nouveau ministre de l’agriculture Aly Ngouille Ndiaye vous a laminé à Linguère lors des élections législatives et locales, samba Ndiobène Ka la même chose, Pape Malick Ndour, ministre de la jeunesse et j’en passe. Donc voila votre premier mensonge.





Deuxièmement, tu dis qu’on ne va jamais te voir avec des insulteurs, mais tu oublies que Assane Diouf est toujours derrière toi alors qu’il est l’insulteur numero1. Sache que tu es trop petit pour intimider la justice et l’affaire Adji Sarr sera tiré au clair ne se reste que pour la mémoire des 13 personnes mortes. Sache que la jeunesse est avec son excellence Macky Sall et cette jeunesse fera face et rien ne sera comme avant: œil pour œil dent pour dent. Trop c’est trop. On ne peut plus vous laisser mentir toute une longueur de journée. Le président Macky Sall n’a pas votre temps. Vous êtes dans le mensonge et la manipulation, lui c’est le développement du Sénégal qui l’intéresse.