Le nouveau tournant de la diplomatie américaine ( Par Mohamed Souleymane Mboup )

Cette semaine est vraiment une à retenir dans l’histoire de la diplomatie américaine avec la décision audacieuse de Joe Biden de retirer les troupes américaines de l’Afghanistan, de l’expulsion de diplomates russes des États Unis et enfin de la nomination de 9 hauts fonctionnaires du service des affaires étrangères au rang d’ambassadeur dont son excellence Michael Raynor comme ambassadeur des Usa au Sénégal et cumulativement de la Guinée-Bissau.Raynor Mike comme l’appellent ses pairs est un ténor de la diplomatie américaine d’abord avec une expédition comme chef de mission à Kaboul et Afghanistan, directeur du bureau de la gestion mondiale des talents. Sa riche expérience de l’Afrique reste le point déterminant de l’équation et comme il est coutume de le constater cette fois-ci un quidam n’est pas au cœur du théâtre mais un expert de l’Afrique.Mike a joué un rôle essentiel dans les services des ambassades des États Unis au Zimbabwe, en Namibie, en Guinée et à Djibouti avant d’occuper récemment le poste d’ambassadeur à Addis abeba.Ce diplômé de Lafayette collège et de l’université de Columbia où il a obtenu un master en affaires internationales pourra désormais à partir de la porte de l’Afrique, Dakar contrôlé la lutte sans faille contre le terrorisme.La capitale sénégalaise est devenue un point phare pour le département d’Etat américain dans la lutte contre ce fléau.Mike est récipiendaire honorable du prix Leamon Hunt du département d’Etat pour l’excellence en gestion. Ce polyglotte manie très bien la douce langue de Molière.Cet homme riche d’expérience est choisi au moment opportun à la place qu’il faut.