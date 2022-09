Lettre ouverte au Directeur général de la compagnie aérienne Air Sénégal

Monsieur le Directeur général,





Je voudrais à travers cette lettre ouverte, vous informer que la nuit du lundi 5 au mardi 6 septembre dernier, j'ai voyagé par le vol Air Sénégal HC 427 à destination de Lyon.





A l'arrivée, j'ai constaté l'absence d'une de mes valises. Après réclamation, je reçois le lendemain un mail émanant d'un certain Samsedine Ndiaye qui m'informer que ma valise est retenue par X ray de l'Aibd et qu'il fallait mon autorisation pour enlever les objets interdits et la reconduction à destination de Lyon. J'ai voulu savoir de quels objets il s'agit pour ensuite donner mon accord pour la proposition, même si on devait m'informer du débarquement de la valise avant le départ de l'avion.





J'ai envoyé 3 mails qui sont restés sans réponse.





C'est de guère lasse que je m'en ouvre à vous, car la valise contient des affaires importantes dont j'ai besoin.





Je vous prie de croire monsieur le Directeur général , à l'assurance de ma haute considération.