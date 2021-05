Ma contribution sur cette relance post Covid en Afrique ( Par Fatou Matar Diop )

L’état doit développer l’approche d’une stratégie concertée et faire une bonne planification économique adaptée au contexte en invitant toutes les parties prenantes autour d’une table .Cette crise est cintronne et a remis tous les pays au même point de départ. Elle a aussi su démontrer à la face du monde qu’il n’y a plus de grande ou petite puissance .Le SENEGAL pays stable ,carrefour mondial du trafic aérien ,de par sa position géographique stratégique, proche des Amériques et de l’Afrique, peut user de son leadership en partenariat avec le Maroc pour replacer l’Afrique au devant de la scène mondiale .Les investissements de la diaspora pourront être réorientés en fonds africains et les ressources humaines en compétences avérées dans tous les domaines serviront de fer de lance pour re booster nos économies .L’Afrique n’a pas besoin d’aide mais plutôt d’une bonne gouvernance ????????