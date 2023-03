Maram Kaire, un lion chasseurs d'étoiles (Par Par Mame Gueye NDAW)

« STAR CHASERS OF SENEGAL » ou la passion d’un homme pour les étoiles





La projection en première du documentaire "Stars Chaser of Senegal" a eu lieu le mardi 21 Mars 2023, au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose de Dakar, en présence du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL. L’événement a été une opportunité pour de nombreux élèves et étudiants invités à la séance, de découvrir cette captivante production documentaire qui conjugue avec brio l'astronomie, l'histoire et les cultures sénégalaises. Agrémenté de séquences à couper le souffle et de témoignages poignants, ce film a le potentiel d'inspirer les vocations de scientifiques ou d'ingénieurs et d'inciter les jeunes à s'orienter vers des carrières du secteur spatial.