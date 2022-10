Mimi Touré : une omineuse pour l’APR et pour toujours (Par Abdoul Aziz Diop)

Mimi Touré se victimise davantage pour tenter de manipuler l'opinion publique...

Depuis la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par le Docteur Amadou Mame Diop, Mimi Touré se victimise davantage pour tenter de manipuler l'opinion publique en leur faisant croire que le choix devrait porter sur sa personne. Nous disons que c'est tout à fait faux et archi-faux car elle devrait avoir honte de réclamer cette station car elle est, a été et elle sera battue constamment dans son bureau et centre de vote à Kaolack.





D'ailleurs toute son histoire politique se résume à des échecs notoires de Dakar à Kaolack. C'est pourquoi, elle devrait garder le silence et retourner dans son donjon. Et nous rappelons à Madame Aminata Touré que son Excellence Monsieur Macky Sall lui a donné tous les honneurs car elle a eu tous les mérites et privilèges au cours de leur collaboration. Elle était ministre de la Justice, Premier ministre et présidente du CESE et pourtant elle n'est pas plus méritante que ceux qui ont gagné, vaincu dans leur fief. Nous demandons solennellement à Mimi Touré d'être digne et honnête et d'arrêter de se faire intéressante devant le peuple sénégalais car ce yo-yo politique est la préhistoire de la pensée politique sénégalaise. Si elle pense qu'elle va gagner de la sympathie avec sa démarche très cauteleuse, elle se trompe lourdement car la population a compris qu'elle ne vise que ses intérêts crypto-personnels et tout son différend avec son Excellence Monsieur Macky Sall se résume tout simplement à un problème de poste. C'est un vrai prurit de succès de post. Et c'est pourquoi elle est devenue très mécontente, très offensive voire une vraie révoltée et s'en prend à la coalition de BBY, mais peine perdue car elle est désormais jetée dans les oubliettes du parti.





Elle ne cesse de se minimiser une énième fois en voulant très tôt internationaliser ses sorties pour discréditer notre régime et nous lui rappelons que rien ne pourra faire vaciller notre bateau. Regrettable, cette démarche inélégante de sa part. Et tout son véritable malheur se trouve autour d’elle, surtout ses soi-distant conseillers malhonnêtes en l'occurrence Sidi Bara qui ne mérite pas une collaboration. Il est sans base et sans morale. C'est un vrai trompeur et un écornifleur qui n’a pas sa place en politique. Il est à l'origine de toutes les erreurs politiques commises par Aminata Touré.





Pour terminer, nous lui demandons de nous rendre notre poste de député si vraiment elle a la morale et l'éthique car elle était élue par notre liste. Seule, elle ne peut rien gagner et d'ailleurs elle est notre véritable malheur dans ces élections. C'est la première fois dans l'histoire politique des partis qu'un responsable ayant dirigé une liste nationale se retrouve avec ce score très faible. Si elle ne démissionne pas, nous allons organiser une marche la semaine prochaine à Kaolack pour qu'elle nous rende notre poste de député.