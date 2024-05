Monsieur le Président Diomaye FAYE, intensifiez la purge du pouvoir et restaurez l'espoir national, ne vous arrêtez pas en si bon chemin (Par Fatou Oulèye Sambou)

Monsieur le Président, il est indéniable que les premières mesures que vous avez prises pour renouveler les dirigeants de nos institutions ont insufflé un vent de fraîcheur dans les allées du pouvoir. Vous avez montré une volonté ferme de rompre avec les pratiques délétères du passé, celles qui ont gangrené notre pays pendant trop longtemps. Cependant, l’œuvre de redressement n’est pas encore achevée. Nous vous demandons aujourd'hui de ne pas vous arrêter en si bon chemin.



Votre démarche a suscité un espoir inédit parmi nos concitoyens. Les premières têtes sont tombées, les premiers signes de changement se sont manifestés. Mais ce n'est qu'un début. Le peuple attend que cette dynamique de renouvellement s'intensifie, que les institutions soient profondément purgées de ceux qui ont trahi la confiance publique. Les attentes sont grandes, Monsieur le Président, et l'urgence est palpable.



La corruption, le népotisme, et l'incompétence ont longtemps régné en maîtres dans notre pays. Ils ont infiltré chaque niveau de l’administration, de la plus haute hiérarchie jusqu’aux rouages les plus modestes. Les premiers remaniements sont encourageants, mais nous savons que le système a des racines profondes. Pour chaque dirigeant remplacé, il reste des dizaines d'autres qui continuent d’œuvrer dans l'ombre, protégeant leurs privilèges mal acquis et perpétuant des pratiques qui minent notre société.



Monsieur le Président, vous avez la chance historique de rétablir la confiance du peuple dans ses institutions. La confiance, ce ciment indispensable à la cohésion nationale, a été érodée par des années de mauvaise gouvernance. Il est impératif de la restaurer en poursuivant sans relâche la réhabilitation de notre administration publique. Chaque jour de retard dans cette mission renforce le désenchantement et l’amertume parmi ceux qui ont placé en vous leur espoir.



Le renouvellement des dirigeants des institutions doit s'accompagner d'une refonte profonde des mécanismes de sélection et de contrôle. Les nominations doivent être basées sur le mérite, la compétence et l'intégrité, et non sur des alliances politiques ou des considérations ethniques. Nous devons voir émerger une nouvelle génération de leaders, dévoués à la cause publique, capables de porter haut les valeurs de transparence et d’équité partout où flottera le drapeau national flottera.



Ne cédez pas aux pressions, Monsieur le Président. Les forces du statu quo sont puissantes, elles tenteront de freiner votre élan, de vous détourner de votre noble mission. Mais le peuple est derrière vous, prêt à soutenir chaque action qui ira dans le sens du progrès et de la Justice. L'Histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que notre nation s'est relevée et a tourné la page des années sombres.



Il est temps de poursuivre cette entreprise avec détermination. Chaque institution, chaque agence, chaque Ministère doit être passé au crible de la réforme. Nous vous appelons à intensifier vos efforts, à ne reculer devant aucune difficulté. Le chemin est long, mais la destination en vaut la peine: un pays où règnent la Justice, la probité et la compétence.



Monsieur le Président, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Continuez de renouveler, continuez de réformer, continuez d'inspirer.

Notre avenir en dépend.



Respectueusement,



Fatou Oulèye Sambou, journaliste, écrivaine, spécialiste en communication.