Mr Sène, et si on parlait des atouts politiques de Mimi Touré (Par Ismaïla Kamby)

Mr Ousmane Sène du WARC dans une contribution récente décrit ce qu'il considère comme les limites politiques d'Aminata Touré sans évoquer une seule force ni une seule opportunité en sa faveur. Ce qui, pour un analyste, laisse planer de sérieux doutes quant à son objectivité. Il indique que Mimi Touré n'ayant pas de base ne peut penser à un destin national.





Mr Sène, quelles étaient les bases politiques des présidents Senghor, Diouf et Wade? Il n'ont jamais été ni maires ni conseillers municipaux. Ils ont placé la barre de leur ambition haut, celle de la conquête de la Nation et l'ont franchi. Et pourquoi pas Mimi, tiens? Macky Sall a gagné en 2012 et 2019 juste avec sa base de Fatick et du Fouta pensez-vous ?





Cette manière d'affilier un leader uniquement à une base locale n'est pas à notre avis la meilleure des approches pour conquérir un pays. Cela marche si on a comme seule ambition de devenir maire ou president de conseil départemental. Gagner l'estime de la majorité des sénégalais où qu'ils se trouvent, voilà la démarche intelligente.





Comme jeune observateur de la scène politique, j'encourage fortement Mimi Touré à se construire un projet national en considérant le pays entier comme sa base et même l'international avec la diaspora, à la dimension de la sympathie que beaucoup de ses compatriotes lui vouent. Elle n'a pas été la seule à avoir été remerciée par Macky Sall, on semble l'oublier. Le seul fait que votre analyse porte uniquement sur elle est un signe qui ne trompe pas.





Elle se distingue clairement comme personnalité politique dans cette majorité présidentielle. Elle n'a pas été pour rien deux fois directeur de Cabinet du candidat Macky 2012 et Macky 2019, délégué national au Parrainage, représentant au conseil constitutionnel du même Macky Sall en sus d'avoir été son ministre de la Justice, son premier ministre et pendant 16 mois la Présidente du CESE.





Mimi Touré cristallise aujourd'hui toutes les attentions et l'admiration inavouée de nombreux commentateurs-mâles qui noircissent son tableau parce qu'au fond d'eux-même ils lui envient son courage, son intelligence et même son culot. J'encourage Mimi Touré à développer une ambition nationale basée sur une autre manière de gouverner, avec les valeurs qu'elle ne cesse de défendre, en mettant les jeunes au centre des actions de l'État, avec la promotion du mérite, de l'égalité des chances, la bonne gouvernance et en gardant la famille hors des affaires de l'État.





Son courage et son optimisme en l'avenir du Sénégal sont encourageants et son audace contaminant. Je lui recommande d'aller jusqu'au bout de ses ambitions et je suis sûr que de nombreux compatriotes sont prêts à prendre le pari avec elle. Go Mimi!





Ismaïla KAMBY