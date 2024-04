Papa Fara Diallo sur les lanceurs d’alerte : "Il est important qu’une loi soit prise pour les protéger"

Selon le président de la section sénégalaise de la coalition Publiez ce que vous payez, Papa Fara Diallo, la protection des lanceurs d’alerte, la loi sur l’accès à l’information, la publication de la liste de bénéficiaires effectifs vont renforcer la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif.





Il s'exprimait lors d’une session de renforcement de capacités par l'USAID /Traces avec l’ITIE, des membres de la société civile et des acteurs des médias, dans le cadre de la lutte contre la corruption et le contrôle budgétaire.





"La société civile a une grande responsabilité, car elle joue un rôle extrêmement important. Le secteur extractif est un secteur corruptogène et nous, organisation de la société civile, nous devons assurer le rôle de catalyseur des réformes pour lutter contre la corruption. Avec nos différentes organisations, nous devons renforcer la veille et les alertes pour que la gouvernance des industries extractives soit la plus transparente possible. Car, en réalité, s’il n’y a pas de transparence, les revenus ne seront pas profitables aux populations. Que ce soit la protection des lanceurs d’alerte ou la divulgation des bénéficiaires effectifs, le président a lancé des signaux forts que la société civile soutient et appui. Il est important qu’une loi soit prise pour protéger les lanceurs d’alerte", a soutenu Papa Fara Diallo.





Concernant l’adoption prochaine de la loi sur l’accès à l’information, M. Diallo assure que "le Sénégal a des dispositions sur le code de transparence et on n’a pas encore adopté la loi sur l’accès à l’information. A l’échelle africaine, il n’y a que 23 pays qui ont adopté cette loi. Et le Sénégal va bientôt boucler le processus pour pouvoir aller vers l’adoption de la loi sur l’accès à l’information. Tout ce dispositif annoncé par le nouveau gouvernement va contribuer à renforcer la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif".





Le député et président de la Commission des délégations à l’Assemblée nationale, Mouhamed Ayib Daffé, se réjouit de toutes les iinitiatives prises par le nouveau gouvernement. Parce que ça témoigne de leur volonté de lutter contre la corruption, de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence.