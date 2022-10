Pastef : l’imposture permanente (Par Abdoulaye Khouma)

Enfin on en connait un plus sur ce que les membres de Pastef appellent le Projet. Le projet consiste à vouloir faire du neuf avec de l’ancien si l’on en juge par la nouvelle réorganisation du parti avec fossiles de l’extrême gauche comme Madieye Mbodji et Dialo Diop au cœur du dispositif.





L’art de gouverner comme celle de gérer un parti en quête du pouvoir commence par être bien entouré. Pour les vice-présidents à l’exception de Biram Souleye Diop connu pour son sens de l’Etat, Sonko est très mal entouré avec un entrisme de l’extrême gauche qui va le manipuler pour continuer à travers Pastef leurs croisades anachroniques. On comprend maintenant les anachronismes politiques de Sonko sur le Mali.





Avec un Sonko sous le contrôle de l’extrême gauche, le Projet Pastef ce n’est pas l’émergence comme Dubai ou la Malaisie mais la régression le Zimbabwe de Mugabé ou l’Ethiopie de Mengistu. Lansana Gany Sakho est aussi une autre imposture et un anachronisme. Quand il était Dg de l’ONAS, avec beaucoup de mépris, sa stratégie était simplement transformée les victimes des inondations en coupables en accusant le taux de natalité.





Etant donné que Sonko est dans l’imposture permanente, il a par contre bien fait de choisir Ngouda Mboup pour réguler Pastef car il n’y a pas de plus grande imposture intellectuelle que Mboup qui se fait passer pour un Professeur alors qu’il est assistant pour n’avoir pas soutenu sa thèse ni ici ou ailleurs. Le silence coupable de l’université sur le cas Ngouda Mboup est un scandale permanent et une offense aux vrais Professeurs qui ont souffert le martyr pour avoir le droit de porter le titre.