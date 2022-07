Pourquoi je vote BENNO BOKK YAAKAAR : Mes 10 raisons majeures ! (Par Ibrahima Macodou Fall)

Pour les élections législatives du 31 Juillet 2022, il nous revient de faire notre choix en pensant surtout à l’avenir de notre pays. Notre choix sera décisif, et pour ma part, j’ai choisi de voter BENNO BOKK YAAKAAR. C’est avec responsabilité que j’appelle ainsi, à voter en faveur de cette coalition pour un Sénégal de PAIX et de PROGRES SOCIAL



Je fonde ce choix sur 10 raisons majeures :



• C’est le choix de la sauvegarde de la stabilité et la paix dans notre pays.





• C’est le choix de la protection de nos institutions des divergences politiques partisanes et des débats stériles,qui pourraient rendre le Sénégal ingouvernable.





• C’est le choix de la capacité de gouvernance et d’influence de dirigeants politiques, requise pour faire face à la crise économique mondiale que nous traversons, et liée au COVID et à la guerre Ukrainienne.





• C’est le choix du maintien du rayonnement de notre pays dans le monde, de son image, et de la bonne qualité de sa signature auprès des institutions internationales.





• C’est le choix de la maitrise des enjeux liés au statut nouveau du Sénégal, de pays pétrolier et gazier, et du respect de ses engagements internationaux.





• C’est le choix de l’expérience dans la conduite des affaires sous un leadership expérimenté et respecté à travers le monde pour faire face aux évolutions géopolitiques,





• C’est le choix de l’adhésion aux orientations stratégique sinscrites dans le Plan Sénégal Émergent (PSE).





• C’est le choix de la consolidation des progrès au plan économique et social enregistrés depuis 2012, et du maintien de la dynamique enclenchée.





• C’est le choix de la volonté d’assurer au Président Macky Sall, une majorité parlementaire forte pour la poursuite de son Programme économique et social.