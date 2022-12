Pourquoi rompre avec la politique du tout sauf (Par Amar Yaya Sall-Agropasteur)

Le désir pour une opposition unie et même unifiée semble être largement partagé au Sénégal. Si ce désir se comprend il faut cependant accepter que des raisons objectives bien au de la rivalité le rendent difficile pour ne pas dire impossible à réaliser.





Pour commencer, l’opposition n’est pas monolithique car les raisons de s’opposer sont différentes. On peut sans risque de se tromper affirmer qu’il y a autant d’oppositions que de raisons de s’opposer. Il y a ceux qui s’opposent parce que :





• frustes de ne pas être associé à l’exercice du pouvoir

• Évincés de leur postes et ou privilèges

• Contentieux personnel

• Pour combattre un régime

• Pour combattre un système

• Pour une ambition personnelle.





Toutes ces six catégories sont clairement identifiables par les Sénégalais avertis se fondant sur ce que les anglo-saxons appellent le “ track record” c’est à dire le passé ou l’histoire de quelqu'un.





La politique “du tout sauf “ qui justifie les alliances contre nature s’explique par la négation de cette réalité. L’unité au prix de l’ignorance des ces différences essentielles et fondamentales fonde la facilité avec laquelle on confère une virginité politique à d’anciennes personnalités imminentes du système décrié, d’anciens fossoyeurs de la démocratie et des libertés, des détourneurs de biens publics, des faussaires et des escrocs pour en caractériser quelques uns.





Juste parce que nous combattons la même personne n’est pas une base suffisante pour s’unir puisque nous ne la combattons pas pour les mêmes raisons et n’envisageons de faire les mêmes choses suite à son départ.





Les expériences du tout sauf Diouf, tout sauf Wade doivent nous enseigner quelque chose sur les insuffisances du tout sauf Macky! Les deux alternances vécues par les Sénégalais prouvent si besoin en est qu’alternance ou cohabitation n’est pas alternative ou changement qualitatif auquel nous aspirions.





Alors que ceux qui se ressemblent s’assemblent pour une véritable alternative fondée sur la rupture d’avec le système neo colonial d’oppression, de corruption et de prédation en cours au Senegal.





Amar Yaya Sall

Agropasteur