Quand les vaches s’abreuvent par la queue ! (Par Amar Yaya Sall)

"The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy."





“ Un vrai homme ne se mesure pas par ses prises de positions dans des moments d’aise et de facilité mais plutôt par ses prises de positions dans des moments de défis et de controverses.” Marthin Luther King



Mon pays va très mal, plus mal qu’il ne l’a jamais été par la faute d’une élite majoritairement couarde, égoïste, corrompue e traîtresse. Les classes parasitaires, les politico bureaucrates, les valets des intérêts étrangers et les mafiosi religieux règnent sans partage sur le pays depuis l’indépendance proclamée à nos jours perpétuant le même ordre.





ll n’y a aucun doute que les régimes de Senghor, DIOUF Wade et Macky ne sont que des faces différentes du seul et même système de prédation des ressources et d’exploitation et d’oppression des Sénégalais au profits des intérêts étrangers et de leurs suppôts locaux.



La corruption, l’enrichissement sans cause, l’injustice et l’accroissement du fossé entre les riches et les pauvres sont devenus tellement évidents et dramatiques que les Sénégalais sont passés de la fatigue à l’exténuation et à la révolte.





Le peuple s’est battu et continue de se battre comme il peut sans arriver à se libérer du système. Les tentatives nombreuses dont celles des élections de 2000 et de 20012 ont toutes abouties à la reconduction et même pire au renforcement du système de prédation et d’oppression avec l’arrivée d’autres hommes “nouveaux “ à sa tête.



Le combat et la révolte des populations ont été jusqu’ici instrumentalisés par les différentes franges des élites parasitaires et corrompues pour accéder ou se maintenir au pouvoir. Le sort et le calvaire du peuple sont leur dernier souci. Ils ne se préoccupent que d’élections, de comment participer aux élections, comment gagner les élections ! Ils ne parlent et ne pensent qu’au mandat, aux mandats, à la limitation des mandats, mais jamais d’espoir de vie, d’aspiration à une vie meilleure pour le peuple, même pas des droits élémentaires d’accès à l’eau, aux soins de santé, à l’éducation, à la terre, etc.



J’accuse la majorité de la classe politique Sénégalaise, principalement sa partie la plus bruyante, la plus audible, opposition comme pouvoir de trahison.



Je l’accuse d’usurpation et d’instrumentalisation des aspirations légitimes des populations pour des intérêts personnels de conquête du pouvoir ou parcelles de pouvoir.



Oui à l’image de la majorité des sénégalais je condamne et combat le régime en place pour sa corruption, son incurie et ses choix anti populaires et anti nationaux.



Oui je condamne l’opposition, ayant pour programme (« tout sauf), qui a prouvé ses limites en 2000 et 2012.



Oui je condamne l’opposition qui élève en martyrs des casseurs, incendiaires et voleurs de biens publics et privés.



Je sais que les idiots les plus en vue de notre temps, entrés en politique par effraction, vont s’écrier voici un neutre, un faux neutre, soit !





Il est vrai qu’ils sont renforcés dans leur vision bipolaire du monde politique sénégalais par de pseudos analystes autoproclamés qui ignorent tout de notre histoire politique. L’opposition Sénégalaise n’a jamais été, du temps colonial à nos jours, monolithique. Les concepts d’opposition de l’opposition et de neutres sont des créations des propagandistes d’une frange qui se veut seule au chapitre ! Avec les standards de nos néophytes Mamadou Dia, Abdoulaye Ly, Cheikh Anta Diop auraient été des neutres, opposants de l’opposition pour n’avoir pas rallié ou soutenu Wade quand le déferlante du SOPI soulevait les masses.



La haine pour Macky Sall et le Système qu’il incarne ne devrait jamais servir de justificatif pour la barbarie, le vol et le vandalisme. On ne combat l’injustice par l’injustice.





“Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.”





“ Ne cherchons pas à étancher notre soif de justice en nous abreuvant dans la tasse de l’aigreur et de la haine” Marthin Luther King