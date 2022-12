Quelle médiation dans un difficile mariage à trois: Ville de Rufisque, Sococim et Etat central ? (Par Abdou Lahad Diakhate)

J’ai le privilège de me mettre du côté du marché et de parler pour le compte des clients-populations de Rufisque, enfants déshérités d’un mariage à trois. Partant de la richesse sous-jacente au concept hégélien de « l’esprit objectif » et celui, durkheimien, de « conscience collective » nous parvenons facilement à nous accepter dans nos rôles distinctifs tout en reconnaissant l’impérieuse nécessité d’en venir à ce que d’aucuns appellent l’esprit client qui voudrait que tous, nous soyons résolument orientés sur le développement du territoire communal étant donné notre appartenance à un même groupe communautaire et donc ayant une seule identité communale, Rufisque.



C’est pourquoi notre approche sera volontairement moins technique, elle vise à simplifier la compréhension et à susciter, en chacun de nous, un peu plus de hauteur et de bienveillance, bref un peu plus d’amour pour cette ville. La vérité, c’est qu’il n’y a qu’une seule bataille à livrer, elle se tient au niveau supra, et partant de là, il nous faut bâtir un groupe communautaire fort et très influent. Commençons d’emblée par admettre à chacune des parties prenantes la légitimité de sa posture, d’une part la mairie ville telle une collectivité locale en charge de l’administration locale et de façon plus large maître d’œuvre d’une supposée gouvernance locale et d’autre part la Sococim, entreprise installée sur le territoire communal, cherchant à être compétitive, à faire du profit et à accroître ses performances opérationnelles et financières. Mais jamais nous ne devrons perdre de vue la vraie menace, celle d’un territoire condamné à tomber dans l’oubli et l’indifférence de l’état central. Que devrions nous, par conséquent, trouver comme gain dans une bataille fratricide ? Et plutôt que de s’en tenir à une lecture d’intentions isolées, il devrait être question d’un jeu de conciliation en vue d’aller sur des compromis dynamiques, forts et durables. Les Rufisquois n’attendent pas moins que ça de la ville de Rufisque et de Sococim.



En matière de politique publique locale, on aura observé au cours des dernières années le glissement d’une logique de concurrence territoriale centrée sur la collecte de revenus (primes à l’implantation, exonérations fiscales...), vers une logique de concurrence par la création endogène de nouvelles ressources, notamment technologiques ou infrastructurelles. Cette logique s’appuie sur la mise en place d’un projet collectif de développement local qui s’apparente à de l’ingénierie de projet et qui mobilise une pluralité d’acteurs aux intérêts et aux motivations multiples : entreprises, services déconcentrés de l’État, collectivités territoriales, associations. Ainsi, nombreux sont les territoires qui se dotent aujourd’hui de cadre de médiation?, alliant ces différents acteurs dans un but d’excellence scientifique et opérationnelle au service des populations. De cette volonté de différenciation émergent des formes nouvelles de gouvernance territoriale fondées, en présence d’intérêts multiples, sur des mécanismes complexes de pouvoir de négociation et de co-décision. La gouvernance territoriale se définit ici comme une modalité de mise en compatibilité des actions, des modalités de coordination et des intérêts en jeu entre tous les acteurs géographiquement proches et partie prenante d’un projet collectif de développement socio-économique.





Evidemment, avec des raccourcis on aura du mal à converger, il convient tout d’abord d’évoquer l’histoire pour rappeler qu’en plus des désaccords sur l’assiette foncière que devait occuper la Sococim, objet de la concession minière, un autre dossier plus ancien mettait dos à dos la ville de Rufisque et la Sococim industrie, la plus grande cimenterie d’Afrique de l’Ouest implantée dans la ville de Rufisque depuis 1948. Plus tard, une décision impopulaire de l’état central en avenant de la convention minière du 03 Février 2006, consistant à exonérer le fleuron de l’industrie de versement de certaines taxes «dues à la municipalité de la ville» rendait la situation plus inflammable. Il est tout de même essentiel de rappeler qu’à travers le principe de l’unicité de caisse il ne pourrait en aucun cas s’agir d’une transaction excluant l’état central qui à travers le trésor public et le ministère des finances, administre la réaffectation des taxes préalablement collectées. Le mécanisme de redevabilité laisse néanmoins transparaitre des insuffisances, car même si les recettes sont transférées dans des comptes spécifiques au niveau de la nomenclature budgétaire, la cotisation des sociétés extractives n’est pas tracée dans un compte distinct rendant techniquement impossible aux collectivités bénéficiaires de confirmer les données reportées.