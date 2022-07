"Prenons garde" (Par Cheikh Tidiane Ba)

Cheikh Tidiane Ba

“Au Sénégal un discours ethno-outrancier est apparu dans l'espace public comme méthode de communication et de mobilisation des masses. C'est une technique dangereuse qui demande une attention particulière de la part de tous les acteurs de la vie nationale et des forces vives qui structurent la société sénégalaise.





Les germes de la discorde sont toujours anodins au départ et souvent donnent l'impression d'une insignifiante rhétorique. Leur venin pénètre insidieusement la société et la gangrène prend au dépourvu l'opinion publique avant de métastaser dans tout le corps social d'une nation.





Notre pays est cet havre de concorde nationale où se mêlent, dialoguent, fusionnent, se marient toutes les catégories sociales, religieuses et ethniques dans une harmonie totale.





Notre nation est bâtie à partir d'un pacte citoyen où l'Homme sénégalais est le dénominateur commun qui relie tous les individus au-delà de toute particularité éthnique, confrérique, religieuse ou linguistique. La nation sénégalaise est cette exception sociologique où la plaisanterie de cousinage, cette belle dérision inter-éthnique est un hymne à la joie de vivre et à l'entraide totémique. "Sama gamou" quelle belle expression de fraternité et de bienveillance!





C'est tout cela et bien d'autres valeurs de citoyenneté partagée qui font le Sénégal et notre vivre-ensemble.





Un leader porté par son projet démoniaque de fracturation la société sénégalaise pour accéder au pouvoir est entrain de jouer une partition perverse qui mérite une vigilance particulière pour préserver ce que nous avons de plus cher et commun.





M. Sonko comme tout populiste qui se respecte adopte toujours la méthode de fracturation de la société en camp du mal et du bien, en désignant une cible comme incarnation du mal absolu et en s'autoproclamant comme le leader dépositaire de la vertu transcendantale.





Le discours de la méthode de cet individu repose sur de la catégorisation intellectuelle qui simplifie, qui rend binaire toute problématique pour capter l'assentiment du plus grand nombre. Souvent les leaders populistes utilisent les frustrations du peuple, les récriminations les plus anodines pour construire un discours simpliste qui mêle mensonges, falsifications et démagogie pour embarquer le plus grand nombre dans leurs sillage de fracturation de la société. Votre ennemi c'est l'autre, ici en l'occurrence c'est le président de la République, M. Macky Sall. On personnalise à outrance la problématique sociale ou politique pour masquer toute notion de relativité ou de complexité dans l'analyse et la réflexion. On fait un appel récurrent au peuple comme élément de langage dans une rhétorique outrancière et génératrice de violence. On se met souvent à la limite de la légalité républicaine et on désigne l'autre comme le responsable, l'inspirateur du désordre et de la violence. La violence de soi pour les populistes est toujours une contre-violence au nom du peuple. Les pires exactions et massacres des peuples par les populistes ont été faits dans l'histoire au nom du peuple.





C'est fort de tous ces éléments qu'il faut déconstruire le discours de Sonko et de ses partisans qui est un discours tellement archaïque et qui utilise une méthode bien datée qui s'appelle de l'agit-prop.





Cette méthode dangereuse et sournoise a porté au pouvoir des régimes autocratiques et fascistes qui ont fini par écraser leurs propres peuples.





L'agenda du populisme c'est le pouvoir absolu pour asseoir une volonté de puissance individuelle où tout cadre organique y compris l’État obéit et est aux ordres du monarque.