" Reviens à la sérénité Alioune ! " (Par Abdou Fall)

Un mot à notre camarade Alioune Tine .

Je suis au regret de devoir déroger à une règle que je me suis imposé depuis le temps que je partage l'espace public avec des hommes et des femmes dont je suis parfois loin d'avoir les mêmes vues et opinions dans le débat politique ; mais que j'ai toujours traité avec respect et courtoisie .





Je pense en toute sincérité que c'est ça qui correspond à notre devoir et à nos responsabilités . C'est aussi ce qui sied en particulier dans une société comme la nôtre où "le vivre ensemble" a été élevé en " art de vivre " ; Ce qui en fait le charme et la notoriété à travers le monde .