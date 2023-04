Rewmi TOUBA désavoue Idrissa seck et réitère notre ancrage au Benno Book Yaakaar (Par Mamadou Moustapha Cisse)

"Du berceau au tombeau, je n'ai jamais connu un homme aussi égoïste que Idrissa seck l'ex membre de Rewmi. Je voudrais attirer l'attention de l'opinion nationale que le Rewmi est toujours dans la coalition de Benno Book Yaakaar et Macky sall sera notre candidat aux élections présidentielles de 2024.Moi,Mamadou Moustapha Cisse, coordinateur Rewmi Touba Mosquée, je ne me permets pas à ce nain politique, ancien spermatozoïde ,futur cadavre de faire notre Parti sa monnaie d'échanges, ce Parti ,c'est nous cette jeunesse qui l'avons accompagné et investi des centaines de millions pendant une quinzaine d'années, traversant des épines pour en arrivait là où nous sommes, pourquoi abandonner la coalition au moment où notre solidarité doit être renforcée.Idrissa Seck est du passé, il doit accepter la volonté divine, il ne sera jamais Président au Sénégal, c'est peine perdue d'avance. En tout cas nous allons s'organiser Partout au Sénégal ,informer tous nos militants et organiser un congrès pour remplacer Idrissa seck à la tête du Secrétariat national de Rewmi.





Le Président Macky Sall n'a pas de différents avec notre Parti, c'est Idrissa qui aime trahir à chaque veille des élections présidentielles au Sénégal.





En tout cas, la section communale de Rewmi Touba, réitère son ancrage à la coalition Benno Book Yaakaar et au Président de la République .







Mamadou Moustapha Cisse numéro 1 Rewmi Touba. République .