Sonko entre mort sociale et survie politique (par Abdoulaye Khouma)

L’audio Cheikh Bara Ndiaye de Walf, qui a fuité est au fond un nonévènement parce qu’il révèle ce que toute personne de bonne foi ou de bon sens savait depuis le début : Sonko ne se rendait pas à Sweet beauty pour des problèmes de dos. Des le début l’affaire, le petit Railleur avec le style qui est le sien avait démonté l’argument de défense de Sonko en révélant que sa première femme est kinésithérapeute et par conséquentAdjiSarr ne pouvait en aucune manière être plus compétente qu’elle au moins en matière de massage.





Aujourd’hui le débat de fond du procèsSonko n’est pas est ce que Sonkova s’en sortir politiquement mais est ce qu’il va y survivre socialement. Les « images obscènes » que Sonko lui-même accuse l’ancien Procureur Bassirou Gueye d’avoir versé au dossier et le témoignage de AdjiSarr et probablement d’autres filles (on parle de Thiaroye, du Maroc et Lyon) qui vont sortir du placard risquent au-delà de la politique d’entrainer sa mort sociale. Apres une mort politique, on peut toujours avoir une résurrection mais jamais après mort sociale consécutive à une affaire de mœurs. Le brillant journaliste Tamsir Jupiter Ndiaye n’y a pas survécu, de même que PPDA ou Depardieu. YerimSeckaprès une tentative de retour a compris qu’il était plus sage de quitter l’espace public. C’est pour éviter ce procès qui risque d’entrainer sa mort sociale que Sonko a tout fait pour l’arrêter(appel à l’insurrection pour qu’on l’arrête afin que l’affaire redevienne politique, demander au PrésidentMballo de jouer les bons offices, crier au complot et utiliser les jeunes comme bouclier…). Ce procès avec les révélations de AdjiSarr dont on a un avant-gout et les autres témoignages des autres filles vont couvrir Sonko de déshonneur devant sa famille et le pays. C’est pourquoi on comprend que Sonko qui terrorisait l’Etat soit terrorisé devantAdjiSarr. On comprend Sonko, la petite robe rouge dont AdjiSarr a parlédans la conférence de presse de mars 2021, n’est qu’un coin du voile face à l’ampleur des révélations et des témoignages qui attendent le chef de Pastef au procès. C’est pourquoi Sonko risque plus la mort sociale que la mort politique qui lui est consubstantiel. Dommage pour le projet de Pastef que leur chef ait été si imprudent.