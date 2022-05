Sonko, un vrai comédien, un farceur de premier rang (Par Souleymane Ndiaye)

Voilà quelqu'un qui s'agite toujours pour un oui ou un non, voire pour rien de concret. Or, son jeu cache beaucoup d'incompétences et de tromperies sur fond de populisme.



La dernière sortie médiatique de Monsieur Sonko nouvellement élu maire montre encore une fois ses limites. Voilà un Monsieur qui disait ne pas avoir de quoi s'offrir les services d'un kinésithérapeute, environ 15.000 fcfa la séance, au point que ses fans aient cotisé un fauteuil de massage qui au passage ne remplacera pas les soins d'un professionnel de la santé. Et pourtant, contradictoirement, il dit renoncer à son salaire de Maire, 900.000 fcfa par mois, qui ne changera d'ailleurs pas le visage de la Commune.