18e édition des Africa Movie Academy Awards : La réalisatrice Rama-Toulaye Sy décroche le prix du Meilleur court-métrage

Rama-Toulaye Sy, Réalisatrice

La talentueuse réalisatrice sénégalaise Rama-Toulaye Sy vient d'ajouter un trophée à son armoire.





Après avoir remporté de belles consécrations comme le Prix spécial du jury au festival de Clermont-Ferrand (2022), le prix de la Meilleure réalisation à l'édition 2022 du Quibdo Africa Film Festival de Colombie, Rama-Toulaye a gagné le prix du Meilleur court-métrage africain, à l'occasion de la 18e édition des Africa Movie Academy Awards (AMAA), ce week-end au Nigeria.





Son court-métrage ‘’Astel’’, sorti en 2021, continue de glaner des récompenses. Il a été classé parmi les chefs-d'œuvre dans beaucoup de festivals cette année avec des distinctions qui démontrent la qualité et le travail titanesque du film.





Les Africa Movie Academy Awards (AMAA ou AMA Awards) sont des récompenses de cinéma décernées chaque année, depuis 2005, au Nigeria, pour promouvoir des films et offrir une ouverture aux jeunes réalisateurs et techniciens africains.





Très heureuse de représenter son pays le Sénégal partout à travers le monde, la réalisatrice Rama-Toulaye Sy exprime toute sa joie après avoir reçu ce prestigieux prix.





Selon elle, c'est une grande fierté de vendre le cinéma sénégalais et africain en général. "Je suis très heureuse pour le cinéma africain et plus pour le cinéma sénégalais. Que mon cinéma, mes films, ma vision du monde permettent de promouvoir et exposer internationalement le cinéma africain, c'est une grande fierté. Il est plus qu'important et nécessaire que le cinéma africain s'implante et soit vu dans le monde entier" a-t-elle déclaré sur Seneweb.





Ramata-Toulaye est une réalisatrice qui se distingue grâce à sa vision et à son talent.





Après avoir effectué un Master 1 Arts du spectacle mention Cinéma à l’université Paris Nanterre, Ramata-Toulaye Sy, qui est née et qui a grandi en région parisienne, est reçue au concours de La Fémis en 2011, au sein du Département scénario, dont elle en sort diplômée en 2015.





Ramata-Toulaye a travaillé, entre autres, en tant que scénariste sur le film ‘’Sibel’’ de C. Zencirci et G. Giovanetti, ainsi que sur ‘’Notre-Dame du Nil’’ d’Atiq Rahimi.