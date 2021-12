2021 : Top 5 des artistes qui ont marqué l’année

L’année 2021 tire à sa fin. Une occasion pour Seneweb de faire le round-up des artistes qui ont marqué l’année. Un top 5 des musiciens qui ont totalisé le plus de vues sur Youtube, le plus de succès sur les réseaux sociaux et le plus de chansons mises sur le marché. Il s’agit de Jah-Man, Samba Peuzzy, Ashs the Best, Bass Thioung et Dieyla