5 séries animées très prisées par les plus jeunes

Pendant que d’autres préfèrent les films ou encore les séries, certaines personnes et surtout les plus jeunes se tournent vers les mangas. Heureusement, l’offre à ce niveau est conséquente, proposant une très large variété pour faire le bonheur des spectateurs. Dans ce cadre, on distingue certains dessins animés qui ont su marquer les esprits et qui au fil des années continuent d’être appréciés.

Dr Stone

Demon Slayer





Ce manga appelé Kimetsu no Yaiba en Japonais est une véritable réussite dans l’univers des séries animées. Demon Slayer raconte l’histoire d’un jeune garçon tueur de démon nommé Kamado Tandjiro, qui cherche à sauver sa sœur devenue démon. Dans ce manga, l’on assiste à des combats de haut vol entre pourfendeurs et démons, de quoi émerveiller les plus jeunes. Le manga fait partie des meilleurs actuellement.





Seven Deadly Sins





Seven Deadly Sins, en français « Les 7 péchés capitaux », est une série animée qui raconte l’histoire d’une jeune fille partie à la recherche des sept chevaliers légendaires. Elle commence d’abord par trouver le plus redoutable d’entre eux, nommé Méliodas, avec qui elle se lancera dans une aventure fantastique. Tout ne sera pas beau pour eux lors de leur parcours. Ce manga fait le bonheur des plus jeunes et est très agréable à regarder avec de beaux dessins et des combats très intéressants.





Naruto