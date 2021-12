5e édition du Festival international de court métrage : Le Dakar Court officiellement lancé

Le Dakar Court est officiellement lancé ce 6 décembre, en présence de grands noms de la culture et du cinéma africain. La 5e édition du Festival international de court métrage de Dakar se tiendra jusqu’au 11 décembre 2021. Elle a comme invitée d’honneur Aïssa Maiga. Son premier film, «Marcher sur l’eau», sera projeté en avant-première, le 10 décembre à Dakar.





Présent à l’événement, Habib Léon Ndiaye, Secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, a tenu à rappeler que le ’’Dakar Court reste le seul festival entièrement dédié aux courts métrages que le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuel (Fopica) appuie de manière conséquente. Il reste inscrit sur notre tablette et retient notre attention".





Moly Kane, Président de l’association Cinémareek, initiateur de l’événement, a profité de l’occasion pour inviter «les directeurs de Cinéma de l’espace de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) à continuer de soutenir le format court».





Il ajoute que son association Cinémareek est prête à accompagner les cinéclubs et avec la nouvelle Maison nationale du court métrage qui sera inaugurée cette semaine à Pikine (banlieue dakaroise), concourent à valoriser la création du court métrage.





5 prix seront décernés





Quatorze réalisateurs seront en compétition cette semaine dont huit sont présents à Dakar. Ils viennent de dix-huit pays d’Afrique, d’Europe et du Canada, parmi lesquels le Bénin, le Burkina Faso, le Maroc, la Tunisie, le Niger, le Togo, les Iles Comores et le Cameroun, entre autres.





Les nouveautés de cette 4e édition de Dakar Court restent la rencontre des directeurs des bureaux du droit d’auteur de l’espace UMOA et les directeurs de la Cinématographie de cet espace géographique, en plus de la formation de trente critiques de cinéma.





Cinq prix seront décernés par le jury présidé par le cinéaste sénégalais Ousmane William Mbaye où on compte comme membres le cinéaste Licinio Azeved (Mozambique).