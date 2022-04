[MUSIQUE] À la découverte de Chadia, la princesse peulh comparée à Oumou Sangaré

À la découverte de Chadia, la princesse peulh comparée à Oumou Sangaré

Aïcha Dia de son vrai nom, l’artiste - compositrice – Interprète sénégalaise plus connue sous son de nom de scène Chadia est une des dernières révélations de la scène sénégalaise. Née à Dakar, elle est issue de la communauté Peulh de Vélingara Walo (Kaolack) . Comparée par la presse internationale à Oumou Sangaré, Chadia s’est ouverte à Seneweb sur sa carrière, sa relation avec les autres artistes sénégalais, ses ambitions, entre autres sujets. Entretien







Parlez-nous de votre parcours ?





Je suis artiste compositrice chanteuse. J’ai commencé ma carrière en 2013 et j’ai fait l’école de musique Douta Seck où j’ai eu mon diplôme de chant et guitare. J'ai sorti mon premier single en 2016 intitulé Nanou Boolo. Ces deux singles m'ont révélé auprès du grand public et grâce à ça je poursuis ma carrière musicale pour vendre mon art.





Quelles sont vos influences musicales ?





La musique a toujours été une passion pour moi depuis toute petite. Mon milieu de travail m’a, également, beaucoup influencé car les artistes se produisaient devant moi et cela a réveillé ce qui dormait en moi. J'ai fréquenté la maison de la culture Abdoulaye douta Seck pour faire des cours de musique. Désormais , je réalise un rêve d'enfant.





Quel est votre genre musical de prédilection ?





Je fais tous les genres musicaux car j’ai commencé avec de la variété. J’ai une totale liberté de style. La majeure partie de mes sorties c’est de l’Afrobeat et de l’acoustique, les soirées lives que je fais avec mon groupe c'est de la world musique mais spécialement de l’afropular. Je me rappelle qu'un artiste doit être polyvalent pour tous les styles musicaux.





Quelles relations entretenez-vous avec les autres artistes Sénégalais ?





J’ai de très bonnes relations avec les artistes, on est des frères et sœurs. Franchement, j’entretiens de très bons rapports avec tous les artistes que je connais…D'ailleurs nous sommes tous dans la même logique de partager et s'entraider. En ce qui me concerne, je suis tellement heureuse avec mes frères et sœurs artistes sénégalais.





Vous êtes toujours célibataire sans enfants. La musique est-elle un obstacle pour le mariage ?





Non pourtant. C’est vrai que la musique est trop jalouse mais cela n’empêche pas le mariage. Il faut juste avoir quelqu’un qui te comprenne et te motive à persévérer en matière de musique. Il faut avoir de la complicité avec ton partenaire donc le moment venu je le ferai inch'Allah.





La scène musicale sénégalaise est très mouvementée avec la concurrence des artistes. Êtes-vous dans cette logique de concurrence ?





Ma carrière est trop précieuse pour moi, donc je ne vois même pas ce côté car moi c’est la patience qui m’anime. Je préfère me concentrer sur la réussite de ma carrière plutôt que sur la concurrence ou la compétition. Le temps que j’ai passé pour apprendre ne peut pas rimer avec de la concurrence





Avez-vous enregistré des duos avec d'autres artistes Sénégalais ?





Oui j’ai fait plein de duos. Il y en a qui sont déjà sur le marché et d’autres qui ne sont pas encore sortis. Par exemple pour ceux qui sont déjà disponibles, il y a celui avec Vieux Mac Faye “Non assistance à enfants en danger” en 2019 - Thione Seck “Tu seras” disponible et les deux autres pas encore sur le marché - Adviser “Minéma” - Lass Vegu “Jamm Gallè” 2022. Je continuerai à faire des collaborations avec d'autres artistes sénégalais voire même internationaux.





Vous venez de sortir un nouveau single intitulé Naby en ce mois béni du ramadan. Une chanson dans laquelle vous rendez hommage au Prophète Mohammed (PSL). Était-ce un rêve pour vous de chanter les louanges du prophète ?





C’est quelque chose que je rêvais de faire depuis longtemps. Le Prophète est notre source de motivation. À chaque fois que je pense à lui, ça me donne l’envie et le courage de redoubler d’efforts. J’ai fait, également, cette chanson pour souhaiter à ma communauté un mois béni de ramadan. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné l'opportunité de chanter Naby .





Quels sont vos projets artistiques ?





Actuellement, je suis sur la promotion du nouveau single. Je prépare d’autres singles, également. Je suis, aussi, sollicitée pour des featuring avec des artistes internationaux et de très grands musiciens. Après les festivals auxquels j’ai participé comme le Femua, le festival Afriky Mousso, le festival les Blues du Fleuve et le festival Masa, j’ai deux évènements en perspective : le FIMAD (festival international de Musique et des Arts de Dakar) qui se déroule au mois de mai ; ensuite, je dois me rendre à Dubaï pour le prix qu’on a gagné comme meilleur groupe artistique pour la promotion du leadership féminin. Il y a plein d’autres dates qu’on vous communiquera au fil du temps.