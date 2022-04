ABLAYE MBAYE: A la découverte d'un artiste qui rêve de conquérir la scène internationale

Ablaye Mbaye, Comedien

Son image a fait le tour de la capitale sénégalaise, avec les panneaux publicitaires installés dans chaque rue affichant la photo de Ablaye Mbaye et son binôme dans une mise scène qui offre un décor épuré sur la publicité d'Orange Money. Ablaye Mbaye est devenu aujourd'hui une véritable réalité dans le mouvement théâtral au Sénégal. Il est très courtisé par les compagnies de théâtre et quelques structures comme Orange Sénégal, Senelec, Bicis, grâce à son talent démesuré pour de monter des sketchs. Moniteur de formation diplômé d'Etat de collectivité éducative depuis 2010, le jeune comédien collabore avec quelques entreprises comme la Banque Bicis, la Senelec et la douane Sénégalaise.





Issu d'une famille purement culturelle ,l'artiste est ancrée dans ses traditions. Sa maman est une cantatrice reconnue dans la musique traditionnelle Al Pular. Artiste de sang indiscutable, gardien du Temple Ablay Mbaye est danseur, chanteur, metteur en scène. En somme il est multidimensionnel.





Révélé au grand public aux débuts des années 2002 et 2003 avec la compagnie théâtrale ''espoir de la Banlieue', il a ensuite intégré la troupe du Lycée Seydina Limamoulaye, baptisée Ousmane Sembène au fil du temps.





Le jeune artiste a décroché en 2007 le prix: griot du meilleur comédien et de la palme de la meilleure innovation théâtrale sous la bannière de sa compagnie théâtrale.





Ablaye Mbaye a fait des formations qui l'ont permis aujourd'hui de rayonner sur le paysage culturel Sénégalais "J’ai eu aussi la chance d’avoir participé à cette grande formation dédiée aux jeunes artistes comédiens du Sénégal au grand Théâtre en 2012 et avec comme formateur Feu Mamadou DIOP ,Saiba TRAORE, Moustapha Mbaye qui étaient tous des professeurs, à l’école des Arts mais aussi de Ibrahima Mbaye Thié de Sorano , Ibrahima Mbaye SOPÉ et de Matar DIOUF" nous confie le jeune artiste.





Déjà il marque l'histoire du théâtre au Sénégal. Il a joué dans plusieurs pièces de théâtre qui ont fait le tour du monde. Parmi lesquelles, on peut citer ''Cruche cassée » une réadaptation d’une œuvre allemande par Le Feu Oumar NDAO et Ibrahima Mbaye SOPÉ , « Urgence », « d’un temps à l’écran » », Le « Sacre de Medina » de Mouhamed Bachir SY« la legende du fusil » du feu Masseye NIANG mise en scène par l’un des grands Grand Metteur en scène et Chorégraphe feu Mamadou DIOP , « les corbeaux et les hirondelles doivent se marier, « Recto Verso »« liking »de Berengere Brooks, la pièce « Ennemi du Peuple » réadaptation et mise en scène du texte Norvégien Henrik Ibsen par Berengere Brooks.





Il a également fait des piges durant les camps d'échange culturel Senegalo-Belge avec wallonie Bruxelles et sur des projets de recherche artistique et théâtrale comme l'apport du théâtre dans la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation, le théâtre pour la résolution non violente des conflits. Les series « Chez Abdou » de Berengere Brooks « Casting » une production de Sabadol’Art Njaboot série Koor avec Chips Crax« NJABAR » d’Evenprod « Waat Gaal ak Yeggo » Série Koor.





Le jeune comédien est loin d'être un artiste ordinaire car Ablay Mbaye a interprété plusieurs rôles dans des films comme « Les amants de Gorée " de Gregory, « la résurrection Rouge et blanche de Roméo et Julette de Sony Labou Tansi mise en scène par Stella Beuvard et Matar Diouf .





Le film cours métrage « L’arme » de Pape Bounama Lopy primé au festival de cinéma « 7 jour un film » .