Absent de la scène musicale : Khamdel Lô donne ses raisons

Khamdel Lo, Artiste Chanteur

Très classique et professionnel dans sa démarche musicale, Khamdel Lo est l'un des ambassadeurs de la musique sénégalaise. Membre fondateur du groupe Ceddo, Khamdel Lô n'est plus à présenter dans le paysage musical sénégalais et africain.





Basé en France depuis un lustre, le chanteur a interprété récemment son dernier album solo à succès "Keur Mame" sorti en 2021.





Présentement à Dakar dans le cadre d'une série de concerts dans un hôtel de la place, ce weekend, après une longue absence, l'artiste tient à préciser qu'il est toujours sur la scène musicale avec de nouvelles aventures et innovations.





Interrogé sur son absence, l'artiste nous informe que sa carrière professionnelle a eu de nouvelles mutations qui l'ont obligé de créer une nouvelle démarche pour renouer avec son public.





"Je suis toujours sur la scène musicale et je produis beaucoup d'œuvres en France et dans le reste de l'Europe. Au Sénégal, c'est un peu difficile de faire de la musique. Il arrive un moment où tu dois carrément être un vrai professionnel pour ta carrière et ton avenir. Je joue beaucoup en France, mais parfois j'offre quelques concerts dans certains endroits à Dakar", explique-t-il.





L'artiste n'a pas manqué d'adresser un message aux autorités chargées de la culture de soutenir les artistes sénégalais. Ces derniers ont besoin d'être soutenus, car ce n'est pas du tout facile d'être dans ce milieu.





Khamdel Lô poursuit sa carrière solo à l'international, après la sortie de son dernier album. Il fait un périple mondial pour la promotion de l'album ‘’Keur Mame’’ dans lequel il retrace son enfance et rend un hommage à son pays le Sénégal.





Artiste confirmé, respecté musicalement, il est né aux HLM, un quartier populaire de Dakar, carrefour de toutes les pulsions créatives de la capitale. Il a été bercé depuis l’enfance par les sonorités musicales traditionnelles sénégalaises.