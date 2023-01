Afrima 2023 : Sidy Diop déroule le tapis rouge au monde de la musique !

Une autre grosse pointure de la musique sénégalaise donne un cachet lourd au plus grand rendez-vous musical du monde, Afrima. Le chanteur Sidy Diop appelle à une grande mobilisation pour accueillir toute l'Afrique qui sera à Dakar pour fêter la musique dans toute sa diversité.





Le jeune chanteur a reçu le directeur des All Africa Music Awards, Mike Dada, cette semaine à son domicile. Après un échange fructueux de plusieurs tours d'horloge, le chanteur, qui fait partie des nominés sénégalais pour cette 8e édition, a dit toute sa fierté de participer à cette grand-messe de la musique africaine qui a une envergure mondiale.





«Je suis fier de faire partie des six nominés sénégalais. C’est un honneur pour moi, car Afrima, c’est la plus grande et la plus prestigieuse des récompenses musicales sur le continent. J’appelle tous mes fans à travers le Sénégal à voter pour moi ! Allez sur le site www.afrima.org et votez massivement pour que la victoire reste au Sénégal !»





Les autres artistes sénégalais nominés pour cette 8e édition sont : Wally Seck, Dip, Jeeba, Viviane Chidid et Bass Thioung. Les fans peuvent voter pour leur artiste favori, jusqu’au 13 janvier 2023. La 1re édition francophone des All Africa Music Awards est prévue du 12 au 15 janvier dans la capitale sénégalaise. Un programme riche attend les 1 500 invités, avec une soirée au Terrou-Bi où les autorités sénégalaises souhaiteront la bienvenue aux invités autour d’un cocktail.





Le 13 janvier, le Grand Théâtre abritera, de 9 h à 16 h, un panel de discussions avec des sommités de l’industrie musicale mondiale, en compagnie des plus grands labels musicaux et des géants de l’Internet comme YouTube, TikTok et Spotify.





Le soir, l’esplanade du Grand Théâtre accueillera un grand concert public et gratuit pour un show exceptionnel retransmis en direct sur 107 télés à travers le monde. Les nominés sénégalais, les talents sénégalais émergents s’y produiront avec des stars de la musique africaine. Plus de 40 mille personnes y sont attendues.

Le lendemain 14 janvier, une visite de la ville ou «City Tour», mènera les superstars africaines présentes au monument de la Renaissance et sur l’ile de Gorée où elles visiteront également l’école Mariama, symbole d’excellence comme les Afrima. La journée du 14 courant sera consacrée, pour les organisateurs et leurs invités, à une visite de courtoisie au président Macky Sall avant de se retrouver plus tard dans la soirée au Vogue Night-Club pour expérimenter la «Night Life» à la Dakaroise, entre nominés.