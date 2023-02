Album"Nangu" : Le chef-d'œuvre d'Aïda Samb aux multiples rayons

Le chef-d

“Loy Xoof”, "Baadola" et le dernier opus “Temps Boy”. Des chansons d'Aïda Samb, cette artiste aux multiples talents et à la voix envoûtante. Elle vient de sortir son troisième album solo le lundi 20 février. Un album dans lequel la chanteuse rend hommage à ses défunts parents et à Youssou Ndour.





Comme d'habitude, Aïda Samb suscite l'engouement général et séduit son public avec des titres magnifiques qui résonnent de manière agréable à l'oreille.





Après son dernier single à succès "Temps Boy", la chanteuse à la voix captivante revient avec un chef-d'œuvre baptisé "Nangu". La Gawlo, héritière du virtuose Samba Ndiabaré Samb, fait son retour avec un album de 12 titres qui fera date.





Un album d'une résonance particulière, au regard de l'actualité. D'après la séance d'écoute des 12 titres, il est noté que l'album a été très bien travaillé et réfléchi avec de magnifiques chansons à la fois romantiques et spirituellement profondes. Aïda Samb a fait voyager son auditoire dans une fusion entre tradition et modernité. Avec des titres mélodieux, la chanteuse lève sa voix puissante pour plusieurs thèmes abordés dans cet album avec la participation sublime du talentueux rappeur Dip Doundou Guiss pour donner sensation à l'œuvre.





Les variations musicales dans ce nouvel album sont agréables, douces, rythmées. Les notes, très belles, donnent vie aux paroles de manière ludique, légère et délicate. Sa voix est d'une pureté rare et les textes se déroulent, limpides, procurant une réelle émotion en rendant hommage à ses défauts parents dans le titre "Jirime".





Aïda Samb offre le meilleur dans cet album pour donner de la bonne musique avec des choeurs magnifiques, une maîtrise musicale fabuleuse, une section rythmique à toute épreuve, des mélodies riches et variées, un mélange de styles musicaux différents.