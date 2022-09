All Africa Music Awards : La liste des nominés de l'édition 2022

Tiré d’un total de 9 067 entrées soumises - le nombre le plus élevé jamais enregistré par les récompenses, depuis sa création - le jury AFRIMA a sélectionné un total de 382 nominations à travers 39 catégories, pour représenter les cinq régions d’Afrique, ainsi que dans la diaspora.



En tête des nominations sur une base régionale, cette année, est la région de l’Afrique de l’Ouest, avec 134 candidatures, soit 35 %. L’Afrique de l’Est suit de près avec 69 candidatures, soit 18 %. La région de l’Afrique australe se classe de près avec 68 nominations, soit 17,8 %, tandis que l’Afrique centrale pèse de tout son poids avec 52 candidatures (13,6 %). Elle est suivie de l’Afrique du Nord avec 49 candidatures, soit 12,8 %.



Au-dessus du lot de la liste avec le plus de nominations cette année, trône le Sud-Africain Maverick, Costa Titch, avec six nominations pour son hit de 2021, "Big Flexa", dans les catégories «Chanson de l’année» ; «Artiste de l’année» ; «Meilleure collaboration africaine» ; «Meilleur artiste, duo ou groupe en électro africaine» ; et «Meilleur artiste, duo ou groupe en Utilisation de la danse/chorégraphie africaine».



Il est intéressant de noter que le maestro congolais Dadju est également à égalité avec six nominations dans les catégories «Meilleur artiste d’Afrique centrale»; «Chanson de l’année» ; «Album de l’année» ; «Artiste de l'année» ; «Meilleur acte africain de la diaspora» et «Meilleure bande originale d’un film, d’une série ou d’un documentaire».



Le rappeur ivoirien Didi B se classe 3e. Il remporte cinq nominations dans les catégories «Meilleur artiste masculin en Afrique de l’Ouest» ; «Chanson de l’année»; «Album de l’année» ; «Meilleur rappeur/parolier africain» ; «Meilleur artiste, duo ou groupe en hip-hop africain».



En outre, se classe également avec les troisièmes nominations les plus élevées : le chanteur algérien Soolking, avec cinq nominations dans les catégories «Meilleur artiste masculin en Afrique du Nord» ; «Chant de l’année» ; «Album de l’année» ; «Meilleure vidéo» et «Meilleur acte africain de la diaspora».



Le rappeur et producteur de disques Wegz, avec cinq nominations dans les catégories «Meilleur artiste masculin en Afrique du Nord» ; «Chanson de l’année» ; «Producteur de l’année» ; «Artiste de l’année» et «Meilleur artiste, duo ou groupe en Afrique contemporaine».



D’autres artistes avec quatre nominations sont les non-conformistes nigérians, Burna Boy dans «Best Best» artiste masculin en Afrique de l’Ouest» ; «Chanson de l’année» ; «Album de l’année» ; et «Artiste de l’année» ; Fireboy dans «Meilleur artiste masculin en Afrique de l’Ouest» ; «Chanson de l’Année» ; «Producteur de l’année» ; «Artiste de l’année» ; et «Meilleure collaboration africaine» ; Kizz Daniel «Meilleur artiste masculin en Afrique de l’Ouest» ; «Chanson de l’année» ; «Artiste de l’année» ; «Meilleure collaboration africaine» ; et «Meilleur artiste, duo ou groupe en Afrique Pop» ; et Tiwa Savage «Meilleure artiste féminine en Afrique de l’Ouest» ; «Artiste de l'année» ; «Meilleure collaboration africaine» ; et «Meilleur artiste, duo ou groupe en Afrique RnB/ me».



Les autres superstars africaines avec quatre nominations sont Zakes Bantwini (Sud Afrique) «Meilleur artiste masculin en Afrique australe» ; «Meilleur DJ africain» ; «Artiste de l'année» et «Meilleur artiste, duo ou groupe en électro africaine» ; Marwan Moussa (Égypte) «Meilleur artiste masculin en Afrique du Nord» ; «Meilleur rappeur/parolier africain» ; «Artiste de l’année de l’évasion" et «Meilleur artiste, duo ou groupe de hip-hop africain» et Nomfundo Moh (Afrique du Sud) «Meilleure artiste féminine en Afrique australe» ; «Album de l’année» ; «Artiste de l’année» et «Meilleur artiste, duo ou groupe en RnB/ me Africaine".



Fait intéressant, les artistes qui ont été reconnus dans la catégorie «Les plus prometteurs», l’année dernière, dont les nominations actuelles indiquent une croissance significative de leur prouesse incluent : Ckay (Nigeria) «Producteur de l’année» ; «Artiste de l'année» et «Meilleur artiste, duo ou groupe de la pop africaine» ; Ruger (Nigeria) «Best artiste dans le reggae africain, le ragga et le dancehall» ; El Grande Toto (Maroc) «Best artiste masculin en Afrique du Nord» et «Breakout artiste de l’année».