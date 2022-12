Anniversaire : Le chanteur Elage Diouf adresse un message touchant à Omar Pène !

Elage Diouf rend hommage à Omar Pene

Le chanteur international sénégalais Elage Diouf, basé au Canada, a signé une belle prestation musicale ce weekend à Dakar, aux allées du Centenaire, à l'occasion du festival Africafête. Cet artiste confirmé s'est fait un nom au Sénégal et dans le monde grâce à sa musique et ses belles œuvres reconnues de tous.





Elage a fait un clin d'œil au lead vocal du Super Diamono, Omar Pène, à l'occasion de ses 50 ans de musique. Selon lui, c'est un véritable plaisir de voir Omar Pène fêter ses 50 ans carrière au Sénégal et en Afrique.





"Omar Pène est une légende qui mérite notre respect et ça me fait plaisir de célébrer ses 50 ans de carrière. C'est un artiste qui m'inspire beaucoup à travers sa musique et sa personnalité. Je lui souhaite une longue vie pleine de belles choses. J'ai toujours rêvé de faire un duo avec lui et j'espère que ça fera un jour, Inch'Allah" a-t-il déclaré sur Seneweb.