Biennale de Dakar : Fally Sène Sow, l'autodidacte qui a créé la surprise de tous les temps !

Fally Sène Sow, l'autodidacte qui a créé la surprise de tous les temps !

Ses réalisations sont des chefs-d’œuvre qui captent toutes les attentions. En les observant, elles semblent communiquer avec nous. Quand vous posez votre regard sur ses magnifiques œuvres, vous avez l'impression d'être en voyage au cœur d'un monde ludique. Ce garçon n'est personne d'autre que l'artiste Fally Sène Sow, un jeune peintre sénégalais qui a créé sans doute la surprise de cette quatorzième édition du Dak'art avec son œuvre titanesque intitulée" Colobane".

Né à Colobane, Fally Sène Sow est passionné par le dessin et l'écriture. Il est devenu à travers l'art un véritable magicien aux influences multiples qui dépassent les frontières. Peintre, dessinateur, utilisant l'illusion d'optique, Fally interroge le sens des images et souligne habilement les paradoxes de la société dans une vision que lui seul peut expliquer.

Pour sa première participation dans une biennale d'art contemporain, le jeune a fait parler de lui à travers une œuvre ressemblant à une maquette, qui met en relief le marché de Colobane avec des objets et des pièces trouvés par terre, qu'il a exposée dans le OFF de cette biennale.

Fally Sène Sow n'a rien à envier aux artistes sortis d'une école d'art. La plupart de ses œuvres sont faites avec du fer, du carton, du recyclage et tout ce qu'il trouve sur son entourage. Il a passé quatre bonnes années à écrire l'histoire de son quartier Colobane qu'il a décidé de mettre en vedette avec son œuvre magnifique qui a fait presque le tour du monde sur les réseaux sociaux.

"Je vis à Colobane, un centre de business plus au moins informel, où se passent chaque jour des scènes de vie indescriptibles. C’est un lieu propice pour un artiste, un lieu d’une incessante découverte par ses couleurs, son décor urbain, par son climat social, ordre et désordre de sa vie quotidienne. Un lieu où l’on voit plein d’objets jetés, chacun à sa propre forme et chaque forme peut comporter un enseignement, une expérience à tenter", nous confie le jeune artiste.

Grâce à son talent et son audace, Fally Sène Sow fait partie des 59 artistes sélectionnés sur le IN dans l'exposition internationale qui repose sur le thème "Forger". L'artiste semble bien forger avec son œuvre intitulée" Rusty World" faite avec du métal et l'herbe synthétique.