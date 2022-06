Biennale de Dakar : L’artiste Mapathé Diallo appelle à la sensibilisation à travers les chiffres

Artiste, Mapathé Diallo, Biennale

La Biennale de Dakar dévoile toujours des talents. C’est ainsi que l’artiste-peintre Mapathé Diallo se démarque à travers une exposition OFF. Ce dernier utilise comme moyen graphique les codes-barres qui sont essentiellement constitués de chiffres. Dans ces œuvres, le designer utilise les chiffres comme sa marque de fabrique, sa signature. Au-delà de l’aspect décoratif, les chiffres lui permettent de s’exprimer, d’extérioriser son engagement en tant que citoyen et ainsi dénoncer les produits qui ont été codifiés par l’industrie et qui mettent en péril le travail de nos cultivateurs.





Selon l’artiste, derrière tous ces chiffres, se cache un message fort car aujourd’hui, dans le monde, tous les produits qui existent sont codifiés. Mieux, même les hommes aussi sont codifiés





"Quand vous regardez les pièces d’identité ou les passeports, il y a des codes identifiants. Donc moi, j’utilise ces codes identifiants, pour exprimer mon point de vue par rapport à un effet mouvement de l’homme par rapport aux produits existants et ceux qui doivent exister dans le monde. Cependant, pour cette exposition, le message c’est le mouvement. Le mouvement de l’homme pour régler ses besoins au quotidien, c’est-à-dire l’homme qui court pour trouver à manger, l’homme qui court pour trouver à boire, l’homme qui court pour sa santé, son bien-être, sa sécurité et également pour rêver", explique-t-il.





EFFET DE LA COULEUR





Dans l’art visuel les couleurs jouent un rôle important sur l’œuvre. Il y a certaines œuvres dont l’objectif est de choquer par d’autres pour faire paraître l’esthétique. En effet, pour dénoncer toutes ces tomates, légumes, fruits qui pourrissent dans le pays juste parce que nous n’avons pas les moyens pour les transformer et derrière on est envahi par des produits qui viennent du Brésil m, de la France, d’Italie l’artiste met en vedette toutes les formes de couleur pour capter l’attention du public.





"Rien que le ketchup, nous sommes obligés de l’importer alors que pendant ce temps il y a des tonnes de tomates qui pourrissent chez nous dans le pays. C’est pourquoi, à travers mon art, je fais la partition en dénonçant ainsi tout ce gâchis et ce complexe. Les Sénégalais sont tellement complexés qu’ils pensent que tout ce qui est importé est de meilleure quantité que ce qui est fait ici dans le pays", mentionne-t-il.





A en croire l’artiste, si nous sommes dans cette situation de demande, si les Sénégalais courent dans le désordre c’est juste parce que l’Etat a failli à sa mission première. On a hérité des choses depuis les indépendances et il serait très difficile, voire impossible de s’en débarrasser. Tous les régimes, de Senghor à Sall ont tous failli. De nos jours combien de salariés travaillent et n’arrivent même pas à bien vivre juste parce qu’il y a la présence de l’Occident, ils nous envahissent avec leurs produits et nous, inconscients, on laisse nos produits de côté.





L’homme a besoin de vivre dans un cadre sain