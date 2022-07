Black Panther 2 : le lourd secret imposé à Baba Maal

Quatre ans après la sortie de la première session, Black Panther 2 a été lancé le weekend dernier à San Diego, en Californie (Etats-Unis). Comme pour la précédente édition, Baba Maal a participé à l’écriture et à la composition de la musique du film dont il est aussi l’interprète. Et lors de la présentation de la méga production de Disney et Marvel, l’artiste sénégalais s’est produit sur scène.



Sa participation à Black Panther 2 était le secret le mieux gardé autour de lui et du producteur du film, Ryan Coogler. «Tout était une réelle surprise. Rien n’a été annoncé», a révélé Baba Maal dans des propos tenus au micro de la RTS et repris dans son édition de ce mardi par Bés Bi-Le Jour.



Il poursuit : «Depuis qu’on a signé le deuxième contrat de Black Panther, on nous a demandé de ne rien dire, ni à la presse ni même à nos partenaires. Et donc, quand on est arrivés là-bas, on nous a fait faire des répétitions en cachette. C’est un événement qui était attendu à Los Angeles, à San Diego, en Californie, aux USA et partout dans le monde. Il y avait des milliers de journalistes, tout le monde voulait savoir ce que Disney et Marvel allaient montrer ce jour-là.»



Malgré son expérience et son envergure, Baba Maal était envahi par l'émotion. Il confesse : «J’étais très excité parce que c’était la première fois. J’en avais entendu parler, mais je ne pensais pas qu’un artiste comme moi allait un jour être là-bas. Parce qu’un tel événement, c’est le cinéma, les bandes dessinées, les films…»